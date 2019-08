Treinador do FCSB só pensa em qualificar-se para a fase de grupos em Guimarães

Lusa Comentários 28 Ago, 2019, 22:12 | Liga Europa

A equipa descendente do Steaua de Bucareste, vencedor da Taça dos Campeões Europeus em 1986, ocupa o 13.º e penúltimo lugar da I Liga romena, com quatro pontos em sete jogos, mas o técnico, de 47 anos, vincou que o jogo de quinta-feira, em Portugal, que marca a sua estreia, é totalmente diferente dos das provas internas.



"Os jogadores estão preparados para um novo começo neste jogo. Viemos para este jogo preparados para dar o melhor de nós. O principal objetivo é qualificarmo-nos. É isso o mais importante", disse, na conferência de antevisão ao jogo agendado para as 20:00, no Estádio D. Afonso Henriques, em Guimarães.



O treinador lembrou que o conjunto romeno, pelo que jogou, poderia ter vencido a primeira mão (0-0), mas disse estar convencido que a "atitude dos jogadores" pode "fazer a diferença", perante uma "atmosfera" que espera "muito complicada".



Bogdan Vintila considerou ainda que o médio Pepê e o extremo Davidson são os jogadores que se destacam no Vitória, mas lembrou que os seus pupilos não "podem descurar os outros jogadores".



O técnico recusou ainda comentar algumas das declarações do dono do FCSB, Gigi Becali, sobre a equipa vimaranense - afirmou, por exemplo, que ela lutaria pela manutenção na I Liga romena - e disse não ter receio de ser despedido caso falhe o acesso à fase de grupos da Liga Europa.



Ao lado de Bogdan Vintila, o extremo Florin Coman, de 21 anos, reconheceu que a segunda mão da eliminatória com o Vitória de Guimarães é o "jogo mais importante da temporada" até agora, tendo dito que o FCSB está preparado para defrontar um adversário "forte, com qualidade, que privilegia o coletivo".



Membro da seleção sub-21 romena que chegou às meias-finais no europeu deste ano, em junho, na Itália, Coman disse ainda "não estar arrependido" de ter deixado o clube de Bucareste neste ?mercado de verão'.



O FCSB, da Roménia, defronta o Vitória de Guimarães, em jogo da segunda mão do 'play-off' de acesso à Liga Europa, agendado para as 20:00 de quinta-feira, no Estádio D. Afonso Henriques, em Guimarães, com arbitragem de Irfan Peljto, da Bósnia e Herzegovina.