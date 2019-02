Treinador do Galatasaray considera ser possível ultrapassar Benfica

Lusa Comentários 13 Fev, 2019, 16:40 | Liga Europa

"Jogamos melhor do que o FC Porto, perdemos ocasiões, falhámos um penálti, o Galatasaray foi melhor. Se tivermos a mesma prestação com o Benfica pode ser suficiente para passarmos, podemos ter esperança para nos qualificarmos", disse o treinador na antevisão do jogo de quinta-feira, da primeira mão dos 16 avos de final da Liga Europa.

Os dois emblemas encontram-se depois de terem sido eliminados na fase de grupos da `Champions`, com os turcos em terceiro no grupo do FC Porto -- que venceu os dois jogos -, e o Benfica em terceiro na poule de Bayern Munique e Ajax.

"Podiam [o Benfica] ter continuado na Liga dos Campeões, perderam a oportunidade com o Ajax, por isso, amanhã vamos ter um jogo difícil, mas, se fizermos o mesmo que fizemos com o FC Porto, podemos ter esperança", reiterou Fatih Terim.

O experiente treinador turco foi mais longe e, ao contrário da opinião do médio Fernando, disse que neste momento o Benfica é superior ao FC Porto.

"Neste momento, o Benfica é melhor do que o FC Porto, se virmos os últimos jogos do Benfica, tem estado a jogar muito bem", disse o técnico, vencedor em 2000 da Taça UEFA, antecessora da Liga Europa, ao serviço do Galatasaray.

Para o jogo de quinta-feira em Istambul, o técnico quer um resultado positivo: "Com o Trabzonspor [vitória por 3-1] jogámos com muita ambição, agressivos e ofensivos. Amanhã [quinta-feira] vai ser um jogo mais controlado, precisamos de manter a mesma mentalidade, agressiva e ofensiva."

Galatasaray e Benfica defrontam-se na quinta-feira em Istambul (17h55 de Lisboa), na primeira mão dos 16 avos de final da Liga Europa, num jogo com arbitragem do espanhol Jesus Gil Manzano.

O jogo da segunda mão está agendado para 21 de fevereiro, no Estádio da Luz.