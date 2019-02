Treinador do Villarreal adverte que eliminatória com o Sporting não está fechada

Lusa Comentários 20 Fev, 2019, 16:09 | Liga Europa

“A eliminatória está em aberto e o resultado do primeiro jogo é apertado. Partimos com alguma vantagem, mas temos de a manter em campo. Manter a baliza a zeros daria a passagem, mas não podemos jogar relaxados e temos de ser ambiciosos. Quando se joga para empatar, o mais normal é ser penalizado”, alertou o técnico, na conferência de imprensa de antevisão do encontro com os 'leões'.



Depois do triunfo em Alvalade, o Villarreal derrotou em casa o Sevilha por 3-0, colocando fim a uma sequência de 10 jogos consecutivos sem vencer para o campeonato espanhol, o que, na opinião de Calleja, coloca o ‘submarino amarelo’ numa “linha ascendente”.



“A equipa está a ser cada vez mais constante e regular. É normal que durante 90 minutos, jogando contra os adversários que defrontámos, existam momentos de sofrimento, mas as vitórias ajudam e dão confiança. Agora vejo um Villarreal cada vez mais seguro em tudo o que faz e os resultados não são fruto da casualidade”, explicou.



O treinador da formação espanhola espera que o Sporting repita o sistema de três centrais utilizado frente ao Sporting de Braga, na última jornada do campeonato português, que contrapôs a outros esquemas táticos já introduzidos por José Peseiro, Tiago Fernandes e Marcel Keizer ao longo da temporada.



“Tivemos de analisar o jogo a fundo para perceber se não era um engano da imprensa. Fiquei surpreendido, eles nunca tinham jogado assim. Mas fizeram uma boa exibição, venceram confortavelmente e por isso acredito que o vão repetir aqui”, admitiu.



Atento aos jogos mais recentes dos 'leões', Javier Calleja recordou as prestações de Bruno Fernandes, que transformou em golo os últimos três livres de que dispôs: “É um extraordinário jogador. Muito do jogo do Sporting passa pelas suas botas. Temos de evitar fazer faltas perto da nossa área e defender com intensidade logo no meio campo adversário. Só assim poderemos ter sucesso”, advertiu.



O treinador do Villarreal confirmou que vai operar mexidas no ‘onze', nomeadamente no setor defensivo, no qual tem apenas três centrais disponíveis, tendo em conta a lesão do italiano Daniele Bonera, que abandonou o jogo com o Sevilha ainda na primeira parte devido a problemas físicos.



O encontro entre o Villarreal e o Sporting, da segunda mão dos 16 avos de final da Liga Europa, realiza-se na quinta-feira, com início às 18:55 (17:55 em Lisboa), no Estádio de la Cerámica, em Villarreal, sob arbitragem do checo Pavel Královec.