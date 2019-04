Vítor Paneira: Bruno Lage pode voltar a surpreender

Mário Aleixo - RTP Comentários 18 Abr, 2019, 12:23 / atualizado em 18 Abr, 2019, 12:23 | Liga Europa

Benfica e Eintracht de Frankfurt jogam esta quinta-feira, o encontro da 2.ª mão dos quartos de final da Liga Europa.



O jogo tem o início marcado para as 20h00, no Frankfurt Stadion.



A vitória dos encarnados por 4-2 no jogo da 1.ª mão, no Estádio da Luz, é um resultado que deve manter em alerta o Benfica esta noite em Frankfurt.



Para Vítor Paneira que representou as “águias” durante sete épocas, os golos fora dos alemães deixam o Eintracht ainda agarrado à eliminatória.





Tal como na Luz Paneira acredita que Bruno Lage pode voltar a surpreender com o “onze” a apresentar em campo esta noite.









Estar em duas provas em simultâneo, Liga Europa e Campeonato, não é fácil em termos de gestão de plantel e expectativas mas para o antigo internacional das “águias” quem quer vencer tem que se sujeitar.O trabalho do treinador tem sido notável e claro no plantel não há volta a dar.João Félix que marcou três golos na primeira ronda conseguiu mostrar-se á Europa do futebol.Apesar da juventude o assédio de grandes emblemas a Félix é normal mas o jogador tem base pessoal e familiar para não se deixar deslumbrar.Vítor Paneira em declarações à Antena 1 a poucas horas do Eintracht de Frankfurt-Benfica para a da Liga Europa.