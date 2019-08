Vitória de Guimarães tenta seguir em frente na Liga Europa

Mário Aleixo - RTP Comentários 01 Ago, 2019, 08:00 / atualizado em 01 Ago, 2019, 08:00 | Liga Europa

A equipa do Vitória preparou ao detalha a receção à equipa luxemburguesa | vitoriasc.pt

No Estádio Josy Barthel, o ganês Joseph Amoah entrou para a história dos vimaranenses aos 90+3 minutos, ao selar o segundo triunfo fora na história do clube nas taças europeias, em 37 jogos, quase 14 anos depois do 1-0 ao Wisla Cracóvia.





A formação comandada por Ivo Vieira parte, assim, em vantagem para o embate no Estádio D. Afonso Henriques, marcado para as 20h00 desta quinta-feira, sendo que, em casa, venceu metade dos 36 encontros europeus realizados -- 18 vitórias, oito empates e 10 derrotas.





Na conferência de imprensa de lançamento do jogo desta noite o treinador dos vimaranenses, Ivo Vieira, passou uma mensagem de otimismo e garantiu que o futebol de ataque tem riscos mas a equipa deve assumi-los.









O vencedor deste duelo deverá medir forças na eliminatória seguinte com o Ventspils, que goleou na Letónia o Gzira United por 4-0, a vantagem com que agora se apresenta em Malta.Na terceira pré-eliminatória, que tem jogos agendados para 8 e 15 de agosto, já está o Sporting de Braga, quarto na I Liga 2018/19, que vai defrontar o Lechia Gdansk ou o Brondby. Os polacos apresentam-se na Dinamarca a vencer por 2-1.Para chegaram à fase de grupos, na qual já está o Sporting, na qualidade de vencedor da Taça de Portugal 2018/19, os dois clubes do Minho têm de ultrapassar a terceira pré-eliminatória e ainda o "play-off", em 22 e 29 de agosto.