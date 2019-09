Young Boys, adversário do FC Porto na Liga Europa, empata e perde liderança

Lusa Comentários 01 Set, 2019, 19:29 | Liga Europa

De resto, foi a equipa da casa a inaugurar o marcador, aos 22 minutos, pelo médio senegalês Ibrahima Ndiaye, mas o Young Boys deu a volta ao resultado ainda na primeira parte, com golos do avançado camaronês Jean Pierre Nsame, de penálti, aos 38, e do avançado costa-marfinense Roger Assale, aos 43.



Na segunda parte, o Lucerna conseguiu restabelecer a igualdade aos 60 minutos, pelo central brasileiro Lucas.



Com estes dois pontos desperdiçados, o Young Boys perdeu a liderança da Liga suíça para o Basileia, que venceu hoje na receção ao Lugano por 2-1 e comanda o campeonato com 15 pontos, mais um do que o Young Boys.



O FC Porto vai estrear-se no grupo G da Liga Europa, que incorpora ainda os escoceses do Rangers e os holandeses do Feyenoord, recebendo no Dragão a equipa do Young Boys.