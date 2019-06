Alberto Mallenco arbitra final entre Portugal e Holanda

Mário Aleixo - RTP Comentários 07 Jun, 2019, 10:48 / atualizado em 07 Jun, 2019, 10:48 | Liga das Nacões

Undiano Mallenco, que contará com os auxiliares Roberto Alonso Fernández e Juan Carlos Yuste Jiménez, e no videoárbitro (VAR) com o também espanhol Alejandro José Hernández Hernández, estará pela primeira vez num jogo da seleção portuguesa.



O espanhol, de 45 anos, internacional desde 2004 e na categoria de elite desde 2007, esteve pela última vez num jogo da Holanda também na Liga dos Nações, na derrota em França, por 2-1, na fase de grupos.



Portugal, que organiza a fase final com os quatro vencedores dos grupos da Liga A, venceu na quarta-feira a Suíça por 3-1, com um "hat trick" de Cristiano Ronaldo, e a Holanda bateu na quinta-feira a Inglaterra por 3-1 após prolongamento.





Para o jogo de atribuição do terceiro lugar, entre Suíça e Inglaterra, no domingo, às 14h00, no Estádio D. Afonso Henriques, em Guimarães, a UEFA nomeou o árbitro romeno Ovidiu Alin Haegan.