David Carmo e Ricardo Horta novidades na seleção

Para a verdadeira maratona de quatro jogos em 11 dias, a abrir com Espanha, em Sevilha, no dia 2 de junho, seguindo-se Suíça (dia 5) e República Checa (dia 9), ambos no Estádio José Alvalade, e a fechar, novamente, os helvéticos, em Genebra (dia 12), Portugal poderá contar com os dois estreantes, ambos do Sporting de Braga, em convocatórias AA, face às ausências, praticamente certas, de Nélson Semedo, Rúben Dias e João Félix.





Ao início da tarde, na Cidade do Futebol, em Oeiras, o técnico divulgou os nomes dos jogadores que vão enfrentar o arranque do grupo 2 da prova continental, que Portugal venceu na primeira edição em 2019.





Eis a lista completa dos escolhidos:





Guarda-redes: Diogo Costa, José Sá e Rui Patrício



Defesas: Diogo Dalot, João Cancelo, Danilo Pereira, David Carmo, Domingos Duarte, Pepe, Nuno Mendes e Rafael Guerreiro



Médios: João Moutinho, João Palhinha, Ruben Neves, Bernardo Silva, Bruno Fernandes, Matheus Nunes, Vítor Ferreira, William Carvalho e Otávio



Avançados: Gonçalo Guedes, Rafael Leão, Ricardo Horta, Ronaldo, André Silva e Diogo Jota.



Em junho e setembro, todas as seleções vão medir forças entre si, quer na condição de visitado quer como visitante, sendo que quatro das seis rondas da Liga das Nações têm de ser disputadas em junho, por motivos de calendarização, face à realização do Mundial2022, que vai decorrer no inverno.



Os quatro vencedores dos grupos da Liga das Nações A qualificam-se para a fase final, que inclui meias-finais, final e partida de atribuição dos terceiro e quarto lugares.





Esta "final four" da terceira edição da prova será realizada em junho de 2023.