Liga das Nações: Joe Gomez, de Inglaterra, diz-se motivado para defrontar Suíça

08 Jun, 2019 | Liga das Nacões

O jogador, de 22 anos, venceu recentemente a Liga dos Campeões pelo Liverpool, clube pelo qual foi regularmente utilizado nas últimas duas temporadas, e disse estar pronto para dar o seu melhor na partida de domingo, em Guimarães, depois de não ter alinhado na meia-final com a Holanda (derrota inglesa por 3-1, após prolongamento).



"Ainda estou no início da minha carreira em Inglaterra e estou muito longe de não estar motivado para jogar pelo meu país. Há sempre pressão a jogar pela Inglaterra. Queremos reagir e ganhar", disse, na antevisão ao jogo marcado para as 14:00, no Estádio D. Afonso Henriques.



Ao lado do selecionador inglês, Gareth Southgate, na conferência de imprensa, o defesa avisou que a Suíça é oitava classificada no 'ranking' da FIFA e que o jogo particular disputado em setembro de 2018 com os helvéticos, em Leicester - a Inglaterra venceu por 1-0 -, está a ajudar a equipa a preparar o jogo de domingo.



"A Suíça é um desafio importante. Foi importante jogar com eles mais cedo nesta temporada. A partida vai ser difícil. Conhecemos os seus jogadores. São duros. Eles não estão na fase final por acaso", vincou.



Questionado ainda sobre os assobios dirigidos ao holandês Virgil van Dijk, colega de setor no Liverpool, durante a meia-final, Joe Gomez afirmou que essa atitude dos adeptos britânicos não teve qualquer efeito no rendimento nem de Van Dijk, nem da seleção holandesa, nem da seleção inglesa.



A Inglaterra defronta a Suíça, em jogo de atribuição dos terceiro e quarto lugares da Liga das Nações de futebol, às 14:00 de domingo, no Estádio D. Afonso Henriques, em Guimarães, com arbitragem do romeno Ovidiu Alin Hategan.