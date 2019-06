Liga das Nações: Portugal com apuramento tranquilo mesmo sem Ronaldo

Lusa Comentários 03 Jun, 2019, 09:18 / atualizado em 03 Jun, 2019, 09:18 | Liga das Nacões

Alegando período de adaptação à Juventus, na qual ingressou em 2018/19 após nove épocas no Real Madrid, o recordista de golos (85) e jogos (156) pela formação das ‘quinas’ pediu dispensa da qualificação.



Campeão europeu em título, Portugal não sentiu a ausência de Ronaldo e garantiu, sem sobressaltos, o apuramento para a fase final, ‘escancarado’ após os três primeiros jogos do Grupo 3 da Liga A.



A formação das ‘quinas’ estreou-se com um triunfo por 1-0 na receção à Itália, selado por André Silva, que também faturou no 3-2 na Polónia, iniciando a reviravolta (0-1 para 3-1). Os outros golos lusos foram de Glik, na própria baliza, e Bernardo Silva.



Face ao empate 1-1 entre Itália e Polónia, em Bolonha, a abrir, Portugal fechou a primeira volta quase apurado, com seis pontos, contra um de cada um dos adversários.



Os transalpinos ainda adiaram a qualificação lusa, com um triunfo na Polónia (1-0), mas a formação das ‘quinas’ não desperdiçou o primeiro ‘match point’, selando um lugar na fase final em Milão, com uma igualdade 0-0.



Já apurados, os comandados de Fernando Santos somaram novo empate (1-1) a fechar, com a Polónia, num jogo em que André Silva voltou a adiantar Portugal, para Milik empatar, de penálti, aos 66 minutos, num lance que custou o vermelho a Danilo.



O médio portista falha, assim, a meia-final, enquanto André Silva, com problemas físicos, não estará na ‘final four’, depois de ter ‘brilhado’ no apuramento, ao marcar três dos cinco golos lusos, para um total 15 em apenas 31 internacionalizações ‘AA’ (entretanto já conta 33) – Ronaldo precisou de 43.



Em sentido inverso, Portugal volta a contar com Ronaldo, que já alinhou nos dois primeiros jogos de qualificação para o Europeu de 2020, numa época em que, pela ‘Juve’, apontou 28 golos, em 43 encontros.



Em março, a seleção lusa fraquejou na receção a Ucrânia e Sérvia, não conseguindo mais do que dois empates, 0-0 e 1-1, respetivamente. Ainda tentou ganhar na ‘secretaria’ aos ex-soviéticos, mas não foi bem-sucedida.



Vai ser em casa, onde foi finalista vencido do Euro2004, que Portugal vai tentar conquistar, sem o ‘herói’ Éder, a segunda competição do seu palmarés, após o triunfo no Euro2016.