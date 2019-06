Liga das Nações: Seleção portuguesa treina pela primeira vez no Porto

Lusa Comentários 03 Jun, 2019, 09:08 / atualizado em 03 Jun, 2019, 09:17 | Liga das Nacões

Horas depois da concentração em Espinho, Portugal agendou um treino para as 10:30 no relvado do Bessa, com os primeiros 15 minutos a serem abertos à comunicação social.





Os vencedores disputam a final da primeira edição da Liga das Nações, em 09 de junho, no Estádio do Dragão, em encontro com início às 19:45, enquanto os vencidos decidem no mesmo dia a atribuição dos terceiro e quarto lugares, no Estádio D. Afonso Henriques, às 15:00.







Portugal tenta o título frente a seleções de 'peso'





O estatuto de anfitrião, de campeão europeu e a presença do avançado Cristiano Ronaldo colocam a seleção portuguesa na ‘pole position’ da fase final da Liga da Nações de futebol, embora tenha adversários de peso.



A jogar em casa e sem baixas, Portugal aparece nesta fase final como a equipa a ‘abater’, com a Suíça a ser a primeira a ter essa possibilidade, quando se defrontarem na quarta-feira, no Estádio do Dragão, no Porto.



A história bem recente com os helvéticos reforça ainda mais a candidatura da formação de Fernando Santos nesta competição, com Portugal a bater os suíços, por 2-0, em 2017, no Estádio da Luz, em Lisboa, naquela que foi uma verdadeira ‘final’ no caminho para estar na fase final do Mundial2018.



Apesar de ter falhado a qualificação, Cristiano Ronaldo desta vez não pediu dispensa e vai tentar colocar Portugal na final, perante uma Suíça que irá estar ‘orfã’ do seu capitão, o defesa Stephan Lichtsteiner, que jogou poucos minutos no Arsenal, mas que vai contar com a sua grande estrela, o extremo Xherdan Shaqiri, recentemente coroado campeão europeu com o Liverpool.



Apesar de não ter grandes tradições em competições internacionais, a Suíça chega a esta fase final após ter ‘derrubado’ a Bélgica, que é atualmente considerada uma das mais fortes equipas europeias.



A ‘renascida’ Holanda e a ‘perigosa’ Inglaterra vão estar atentos aos acontecimentos no Estádio do Dragão, já que disputam a outra meia-final, em Guimarães, num duelo em que os ingleses acabam por ter alguma vantagem, sobretudo devido à campanha que realizaram no último Mundial e também no próprio apuramento da Liga das Nações, em que eliminaram a Espanha.



Após uma fase conturbada, a Inglaterra aparece agora com uma nova geração, liderada pelo avançado Harry Kane, e que mostrou o seu valor no ano passado, na Rússia, quando alcançou as meias-finais, sendo apenas batida pela Croácia.



Se esse ‘cartão de visita’ não fosse suficiente, já na Liga das Nações, os ingleses foram a Espanha bater a seleção da casa, por 3-2 com um ‘festival’ de Sterling e Rashford, que também merecem destaque na equipa de Gareth Southgate.



Como ‘outsider’ aparece a Holanda, sobretudo devido à sua história recente, em que falhou o Euro2016 e Mundial2018, embora a equipa de Ronald Koeman, ex-técnico do Benfica, tenha recuperado algum respeito quando, para estar nessa fase final, deixou pelo caminho a Alemanha.



Em pouco tempo, Virgil van Dijk passou do defesa mais caro do mundo, quando foi contratado pelo Liverpool, a capitão da Holanda e a um dos melhores centrais da atualidade, numa ‘laranja mecânica’ que parece querer voltar aos velhos tempos, em grande parte por causa da nova geração do Ajax, com a formação de Amesterdão a ficar perto esta temporada da final da Liga dos Campeões.



Portugal, campeão europeu em título, defronta a Suíça nas meias-finais, na quarta-feira, no Estádio do Dragão, no Porto, em jogo com início às 19:45. Um dia depois, Inglaterra e a Holanda disputam a outra meia-final, no Estádio D. Afonso Henriques, em Guimarães, também às 19:45.

Último duelo com a Suíça colocou Portugal no Mundial2018







A Suíça é um adversário de boas recordações para seleção portuguesa de futebol, sobretudo nos jogos oficias em casa, com a formação lusa a carimbar a qualificação para o Campeonato do Mundo, na última vez que recebeu os helvéticos.



Em outubro de 2017, no Estádio da Luz, Portugal venceu os suíços, por 2-0, com golos de Djorou, na própria baliza, e André Silva, e garantiu o acesso direto ao Mundial da Rússia, que decorreu no ano seguinte e em que a seleção nacional acabou eliminada nos oitavos de final.



Foi a terceira vitória consecutiva da seleção portuguesa em receções aos helvéticos e, nos cinco jogos oficiais em solo luso, só por uma vez foi derrotada, em 1969,



Portugal tinha recebido os suíços em 1993, igualmente no caminho para um Campeonato do Mundo, e venceu, no Porto, por 1-0, com um golo de João Vieira Pinto.



Quatro anos antes, em Lisboa, novamente numa disputa para estar no Mundial, a seleção nacional tinha registado também um triunfo, dessa vez por 3-1, com remates certeiros de João Pinto, Frederico e Vítor Paneira.



Apesar dessas duas vitórias, Portugal não conseguiu na altura garantir o acesso à fase final do Mundial1990, em Itália, e do Mundial1994, nos Estados Unidos.



Em 1987, na luta para estar no Europeu, Portugal e Suíça empataram 0-0, no Porto.



O primeiro duelo oficial em solo luso ocorreu em 1969, em Lisboa, com Portugal a somar aquele que até agora único desaire caseiro perante os helvéticos, por 2-0, com dois golos de Vuilleumier.



A seleção nacional tem um bom registo nos confrontos com os suíços em casa, mas o caso muda de figura quando tem de jogar fora sendo que, na última vez que a duas equipas se encontraram, em setembro de 2016, Portugal regressou de Basileia com uma derrota por 2-0 na ‘bagagem'.



No Estádio St. Jakob-Park, com Cristiano Ronaldo ausente do lado dos campeões europeus, Breel Embolo, aos 23 minutos, e Admir Mehmedi, aos 30, apontaram os tentos que selaram o primeiro desaire de Portugal em jogos oficiais sob o comando de Fernando Santos.



Ao todo, a seleção nacional já defrontou a Suíça em 22 ocasiões e regista sete vitórias, cinco empates e 10 derrotas.



- Os 22 jogos disputados com a Suíça:



Data Adversário Local Caráter



----------------------------------------------------------



01/05/38 Suíça (N), 1-2 Milão Mundial



(Peyroteo/Aeby, Amado)



06/11/38 Suíça (F), 0-1 Lausanne Particular



12/02/39 Suíça (C), 2-4 Lisboa Particular



(João Cruz, Manuel Soeiro)



01/01/42 Suíça (C), 3-0 Lisboa Particular



(Mourão 2, Alberto Gomes)



21/05/45 Suíça (F), 0-1 Basileia Particular



05/01/47 Suíça (C), 2-2 Lisboa Particular



(Francisco Moreira, Rogério)



16/05/59 Suíça (F), 3-4 Genebra Particular



(Hernâni, Cavém, Matateu/Burger 2, Hamel, Frey)



29/04/64 Suíça (F), 3-2 Zurique Particular



(Torres, António Simões, José Augusto/Durr, Eschmann)



16/04/69 Suíça (C), 0-2 Lisboa Mundial



(Vuilleumier 2)



02/09/69 Suíça (F), 1-1 Berna Mundial



(Eusébio/Kunzli)



13/11/74 Suíça (F), 0-3 Berna Particular



(Jeandupeux, Pfister, Schild)



30/03/77 Suíça (C), 1-0 Funchal Particular



(João Alves)



24/03/82 Suíça (F), 1-2 Lugano Particular



(Néné)



29/11/86 Suíça (F), 1-1 Berna Europeu



(Manuel Fernandes)



11/11/87 Suíça (C), 0-0 Porto Europeu



26/04/89 Suíça (C), 3-1 Lisboa Mundial



(João Pinto, Frederico, Vítor Paneira)



20/09/89 Suíça (F), 2-1 Neuchâtel Mundial



(Paulo Futre, Rui Águas/Turkilmaz)



31/03/93 Suíça (F), 1-1 Berna Mundial



(Semedo)



13/10/93 Suíça (C), 1-0 Porto Mundial



(João Vieira Pinto)



15/06/08 Suíça (F), 0-2 Basileia Europeu (ff)



(Yakin 2)



06/09/16 Suíça (F), 0-2 Basileia Mundial



(Embolo, Mehmedi)



10/10/17 Suíça (C), 2-0 Lisboa Mundial



(Djorou pb, André Silva)



BALANÇO J V E D GOLOS



Oficiais 12 4 4 4 12-13



Particulares 10 3 1 6 15-19



---------------------------------------



Casa 9 5 2 2 14-9



Fora 12 2 3 7 12-21



Neutro 1 0 0 1 1-2



Antes, às 10:00, um jogador ainda a designar vai falar aos jornalistas em conferência de imprensa, igualmente naquela que costuma ser a casa do Boavista.