Liga Nações. Portugal treina já com Bruno Fernandes

Na segunda-feira, no arranque dos trabalhos, o médio do Manchester United falhou a sessão devido a um atraso na ligação aérea entre Inglaterra e Portugal e não chegou a tempo à zona de Oeiras.Portugal tem hoje uma sessão agendada para as 18h00, com os primeiros 15 minutos abertos à comunicação social, igualmente na Cidade do Futebol, em que Bruno Fernandes já deverá marcar presença.Antes, às 17h00, no mesmo local, um jogador ainda a designar irá falar aos jornalistas em conferência de imprensa.No arranque da quarta edição da Liga das Nações, a seleção lusa recebe na quinta-feira a Croácia, no Estádio da Luz, em Lisboa, e, três dias depois, defronta a Escócia, no mesmo recinto, com ambos os jogos a terem início às 19h45.A seleção nacional está inserida no Grupo A1, em que também está a Polónia, além de croatas e escoceses.Portugal conquistou a primeira edição da Liga das Nações, em 2019, tendo depois falhado a qualificação para a "final four" em 2020/21 e 2022/23.