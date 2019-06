Portugal com todos disponíveis a dois dias da final

Mário Aleixo - RTP Comentários 07 Jun, 2019, 11:55 / atualizado em 07 Jun, 2019, 11:55 | Liga das Nacões

No Estádio do Bessa, no Porto, o selecionador nacional contou com 22 jogadores, e não 23, já que o defesa central Pepe foi dispensado dos trabalhos da equipa, depois de se ter lesionado no encontro da meia-final com a Suíça (3-1).



Nos primeiros 15 minutos da sessão, que foram abertos à comunicação social, os jogadores de campo estiveram sempre a aquecer com bola, realizando exercícios de circulação, enquanto os três guarda-redes trabalharam à parte, como costuma ser habitual.



Depois da chuva e do mau tempo de quinta-feira, o sol fez esta sexta-feira uma aparição tímida no treino da seleção portuguesa, que está a dois dias de defrontar a Holanda, na final da primeira edição da Liga das Nações.



Pepe é baixa certa nos planos de Fernando Santos, que no Estádio do Dragão vai poder contar com Danilo, depois de o médio ter falhado o duelo das meias-finais com os helvéticos, devido a castigo.



No sábado, Portugal volta a trabalhar no Bessa, prescindido do treino de adaptação ao relvado do Dragão, tal como aconteceu na véspera do embate com a Suíça.



A final está agendada para as 19h45 e vai ter arbitragem do espanhol Undiano Mallenco.