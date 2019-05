Seleção começa a afinar estratégia para jogo com a Suíça

Mário Aleixo - RTP Comentários 31 Mai, 2019, 11:38 / atualizado em 31 Mai, 2019, 11:38 | Liga das Nacões

Numa sessão de trabalho realizada na Cidade do Futebol, em Oeiras, o técnico teve ao seu dispor os 23 jogadores, que, durante os 15 minutos abertos à imprensa, se dedicaram a exercícios de aquecimento e circulação de bola, enquanto os três guarda-redes trabalharam à parte.





Nesta altuira o treinador nacional tem duas estratégias rpontas a utilizar: uma em 4X4X2 e outra em 3X1X4X2, em tudo semelhante à tática usada pela seleção helvética.





As dúvidas de fernando Santos não parecem muitas e a maior prende-se com a utilização de Gonçalo Guedes ou Rafa numa das alas do meio-campo.





Para acompanhar Cristiano Ronaldo no ataque Bernardo Silva parece ser o escolhido.



A primeira semana de trabalho de Portugal está a ser cumprida em regime aberto, com os jogadores a estarem apenas obrigados a comparecer nos treinos, com a concentração para estágio a estar agendada para domingo.Portugal, campeão europeu em título, defronta a Suíça nas meias-finais da Liga das Nações, em 5 de junho, no Estádio do Dragão, no Porto, em jogo com início às 19h45. Um dia depois, Inglaterra e a Holanda disputam a outra meia-final, no Estádio D. Afonso Henriques, em Guimarães, também às 19h45.Os vencedores disputam a final da primeira edição da Liga das Nações, em 9 de junho, no Estádio do Dragão, em encontro com início às 19h45, enquanto os vencidos decidem no mesmo dia a atribuição dos terceiro e quarto lugares, no Estádio D. Afonso Henriques, às 15h00.