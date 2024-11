Seleção portuguesa volta a treinar na Cidade do Futebol

A seleção nacional tem uma sessão agendada para as 18h00, com os primeiros 15 minutos abertos à comunicação social. Antes, às 17h00, igualmente na Cidade do Futebol, um jogador ainda a designar irá falar aos jornalistas em conferência de imprensa.

Na terça-feira, o selecionador Roberto Martínez contou com todos os 25 jogadores que integram o estágio e voltou a chamar o internacional sub-21 Fábio Silva, que já tinha participado no arranque da preparação para as duas últimas jornadas do grupo A1 da Liga das Nações.

Portugal defronta a Polónia na sexta-feira, no Estádio do Dragão, no Porto, às 19h45, e visita a Croácia, em Split, em 18 de novembro, às 19h45 em Lisboa, quando lhe basta apenas um ponto para garantir a qualificação para os quartos de final.

O embate frente aos polacos vai ser arbitrado pelo lituano Donatas Rumsas.

Portugal lidera o Grupo A1, com 10 pontos, mais três do que a Croácia, que tem sete, com as duas equipas seguidas de Polónia, com quatro, e Escócia, com um.

Os dois primeiros classificados de cada um dos quatro agrupamentos da Liga A da quarta edição da prova seguem para os quartos de final.

Portugal conquistou em 2019 a primeira edição da Liga das Nações, ao bater na final os Países Baixos por 1-0, no Estádio do Dragão, no Porto, graças a um golo de Gonçalo Guedes, e ficou-se pela fase de grupos da Liga A em 2020/21 e 2022/23.