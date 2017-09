Acidentes nas estradas provocaram 336 mortos entre janeiro e agosto

Lusa05 Set, 2017, 08:00 / atualizado em 05 Set, 2017, 08:00 | LUSA-INBOX

A ANSR, que reúne dados da PSP e da GNR, indica hoje que 336 pessoas morreram, entre 01 de janeiro e 31 de agosto, em consequência dos acidentes rodoviários, mais 55 (em 2016 morreram 281) do que em igual período do ano passado.

No que diz respeito aos acidentes, segundo a ANSR, foram registados até 31 de agosto 84.737 desastres, mais 537 do que em período homólogo de 2016 (no ano passado registaram-se 84.200).

De acordo com a Segurança Rodoviária, os distritos com o maior número de mortos são Porto (53) e Setúbal (40), Santarém e Lisboa (33) Aveiro (26), Leiria e Faro (20), Coimbra (18),Braga (14) e Beja e Viana do Castelo (12).

A ANSR indica também que nos acidentes 1.435 pessoas ficaram feridas com gravidade, mais 45 do que em igual período do ano passado (1.390).

Entre 01 de janeiro e 31 de agosto foram ainda contabilizados 26.672 feridos ligeiros, mais 937 do que em igual período do ano passado (25.735 em 2016).

Na última semana (22 a 31 de agosto), foram registados pela PSP cinco mortos e 13 feridos graves, enquanto a GNR somou 11 mortos e 44 feridos graves em acidentes rodoviários.

Os dados da ANSR dizem respeito às vítimas cujo óbito foi declarado no local do acidente ou a caminho do hospital.