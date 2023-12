Amorim recusa-se a "entrar na confusão" das críticas às arbitragens

Em conferência de imprensa de antevisão do encontro da Liga Europa, frente ao Sturm Graz, Rúben Amorim recuou ao encontro do último sábado, com os vimaranenses, para admitir que "às vezes apetece falar" mas não o faz, mesmo que isso não seja do agrado dos seus jogadores.

"Acredite em mim quando lhe digo que os meus jogadores ficam revoltados comigo porque eu não os defendo. Eu acho que é [melhor] assim, não é arranjar desculpas. Há coisas que não vamos mudar, por isso seguimos em frente. Enquanto aqui estiver, por mais que custe aos meus jogadores, e a mim, não vou entrar na confusão e não vou contribuir para isso", garantiu o técnico, na Academia de Alcochete.

Antes, o técnico já tinha recusado dizer se, tal como Frederico Varandas, também fica "traumatizado" quando ouve o nome de João Pinheiro, árbitro do encontro com os vimaranenses. Depois, fez questão de separar as `águas`, lembrando que "o presidente fala em nome do clube" e o seu trabalho, como treinador, é "apresentar resultados dentro do campo".

Sem se deter, vincou que "mesmo com o penálti em Guimarães", se a equipa do Sporting estivesse "no máximo", teria vencido o encontro.

"E [essa] é a única maneira de ganharmos o campeonato. Os jogadores do Sporting têm de estar no máximo todas as semanas. Se nós estivéssemos no máximo, ganhávamos o jogo. É nisso que tenho de me focar e não me escondo atrás dessas coisas. Obviamente, às vezes, a arbitragem tem grande influência, mas enquanto eu for treinador não vou falar da arbitragem", concluiu.

Sobre o encontro com os austríacos, para a Liga Europa, Amorim revelou que "[Luís] Neto vai jogar", enquanto "Geny [Catamo] não está apto para este jogo", Daniel Bragança "está de volta" e "St. Juste continua igual", ou seja lesionado.

E quanto a motivar os jogadores para um encontro em que nenhum resultado pode alterar o segundo lugar do Sporting no Grupo D da Liga Europa, em vésperas do encontro decisivo com o FC Porto, na segunda-feira, garantiu que a gestão do grupo vai ser feita de forma a que todos estejam "aptos para serem titulares com o FC Porto", independentemente do tempo de jogo que tiverem frente ao Sturm Graz.

"Nós temos é de ganhar, temos de jogar bem e só dessa forma estão aptos para jogar com o FC Porto", resumiu.

Antes do técnico, também o avançado Paulinho já tinha garantido que os `leões` vão "entrar para ganhar" e "com toda a gente no limite sem pensar em mais nenhum jogo".

"Nós não vamos tentar, nós vamos meter o pé amanhã [quinta-feira], de certeza absoluta. E vamos dar o nosso melhor, sem pensar em mais nenhum jogo. Independentemente de jogarmos na segunda-feira, um mau jogo amanhã é mau para nós e para o clube", assumiu.

O Sporting recebe os austríacos do Sturm Graz na quinta-feira, em partida da sexta e última jornada do Grupo D da Liga Europa de futebol com início previsto para as 20:00, no Estádio José Alvalade, em Lisboa, com arbitragem do escocês William Collum.

O encontro, que já não pode alterar o segundo lugar na fase de grupos e a presença da equipa orientada por Rúben Amorim no play-off de acesso aos oitavos de final da competição, disputa-se quatro dias antes da partida com o FC Porto, que pode isolar qualquer um dos clubes na liderança da I Liga.