Ataque russo provoca dois mortos em Odessa

"Infelizmente, o ataque com mísseis russos deixou duas pessoas mortas. Oito outras pessoas ficaram feridas em graus variados de gravidade, incluindo um menino de 12 anos", disse Oleg Kiper na rede Telegram.

Numa mensagem divulgada anteriormente, o governador indicou que o ataque danificou "edifícios residenciais e infraestruturas civis".

Odessa, um porto no Mar Negro vital para as exportações ucranianas, é regularmente alvo de ataques mortais de mísseis e `drones` russos.

Ao mesmo tempo, em Kharviv, a segunda cidade da Ucrânia, situada no nordeste do país, um civil foi ferido hoje num ataque russo, segundo as autoridades locais.

No Telegram, o governador regional, Oleg Sinegubov, disse que um homem de 42 anos foi ferido por estilhaços durante um "ataque de mísseis" russo.

A Rússia intensificou nas últimas semanas os bombardeamentos contra várias cidades ucranianas e infraestruturas do país, nomeadamente as energéticas.

Ao mesmo tempo, nas frentes de combate terrestres, as forças russas têm conseguido lentos avanços face a tropas ucranianas que se queixam de falta de homens e de munições, enquanto Kiev pede aos seus aliados que aumentem a ajuda militar.