Austrália ultrapassa Emirados Árabes Unidos e agora defronta o Peru

Depois de uma primeira parte desinteressante em Doha, os australianos adiantaram-se no marcador por Jackson Irvine, que, aos 53 minutos, em antecipação à defesa, correspondeu da melhor forma a um cruzamento de Martin Boyle, na linha de fundo.

A resposta do conjunto dos Emirados tardou somente quatro minutos, com Caio Canedo a igualar e a deixar tudo por resolver, contudo, o golo do jogador dos alemães do Eintracht Frankfurt recolocou os australianos na frente.

Agora, o Peru, quinto classificado na América do Sul, é, na segunda-feira, o único obstáculo da Austrália para conseguir a sua quinta presença consecutiva em Campeonatos do Mundo, novamente no Qatar.

O vencedor entrará diretamente no grupo D, juntamente com França, Dinamarca e Tunísia.

Um dia depois, na terça-feira, a Costa Rica, quarta nas eliminatórias da CONCACAF, e a Nova Zelândia, vencedora na Oceânia, vão lutar pela última vaga, completando a `poule` E, na qual já estão Alemanha, Espanha e Japão.