Autarca da cidade moçambicana da Beira defende "resiliência" face às mudanças climáticas

Carige falava após ser empossado para um segundo mandato, no âmbito da investidura dos novos órgãos das 65 autarquias de Moçambique, na sequência das eleições autárquicas de 11 de outubro.

"Quero reafirmar a minha disposição de continuar a trabalhar com todos aqueles que sonham com uma Beira melhor, diferente e cada vez mais resiliente, resistente e solidária", afirmou, falando num ato de posse perante a população da cidade da Beira.

O novo elenco municipal, prosseguiu, vai empenhar-se em tornar a urbe moderna e próspera.

Albano Carige defendeu o compromisso com o seu manifesto eleitoral, assegurando que vai lutar para realizar as promessas que fez.

"Vamos sempre ´djimar` [expressão local que significa correr], meu povo, com Beira no coração", frisou Carige, membro do Movimento Democrático de Moçambique (MDM), terceira força política do país.

Falando na cerimónia em representação do chefe de Estado, Filipe Nyusi, o ministro dos Transportes e Comunicações, Mateus Magala, apelou ao novo executivo autárquico da Beira para uma governação inclusiva e sem discriminação com base na filiação partidária.

"Vamos juntos lutar para manter a Beira como centro das atenções democráticas, nada de olharmos os outros com cores políticas, pois isso pode minar o desenvolvimento", afirmou Magala.

Albano Carige assumiu a governação da autarquia da Beira em 2021, em substituição de Daviz Simango, que morreu vítima de doença.

A cidade portuária da Beira é vulnerável às inundações, tendo sido devastada pelos ciclones Idai na época chuvosa 2018-2019, que causaram 648 mortos no país.

Um total de 65 autarcas e membros das assembleias autárquicas moçambicanas tomaram hoje posse em todo país, na sequência das sextas eleições municipais realizadas em 11 de outubro último.

A Frente de Libertação de Moçambique (Frelimo), partido no poder, venceu em 60 das 65 autarquias do país nas eleições realizadas em 11 de outubro, a Resistência Nacional Moçambicana (Renamo), principal partido da oposição, em quatro, metade das oito que venceu em 2018, e o MDM manteve a cidade da Beira, que governa desde 2003.

Os resultados do escrutínio de outubro foram fortemente contestados pela oposição e pela sociedade civil.

A Renamo conduziu mais de 50 marchas de contestação, com registo de alguns episódios que culminaram em escaramuças entre os simpatizantes do partido e as forças policiais, tendo algumas pessoas chegado a ser detidas e outras feridas.

O principal partido da oposição reclama vitória nas maiores cidades do país, incluindo Maputo, com base na contagem paralela através das atas e editais originais, mas foi declarado vencedor em apenas quatro municípios, metade dos que tinha anteriormente.