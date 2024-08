Autarca de Esposende vai presidir ao Instituto de Habitação e Reabilitação Urbana

"Só aceitei este desafio porque acredito em si, no seu projeto e na sua visão para o país", afirmou hoje Benjamim Pereira numa visita de Luís Montenegro a Esposende.

O autarca anunciou a saída do município durante a cerimónia de inauguração do Laboratório de Inovação e Sustentabilidade Alimentar (LISA) do Instituto Politécnico do Cávado e do Ave, onde o primeiro-ministro marcou presença.

"Perante o convite, como é que um simples cidadão, presidente da câmara, poderia dizer que não a um convite desta natureza?", observou, dizendo não resistir "a um bom desafio".