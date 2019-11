Autogolo ajuda Vitória de Setúbal a acabar com invencibilidade do Boavista

Setúbal, 04 nov 2019 (Lusa) -- O Vitória de Setúbal acabou hoje com a invencibilidade do Boavista, única equipa da I Liga portuguesa de futebol que ainda não tinha perdido, ao vencer os `axadrezados` por 1-0, no Bonfim, em encontro da 10.ª jornada.