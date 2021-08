Benfica com João Mário de regresso e sem os lesionados Seferovic e Rodrigo Pinho

Na convocatória para o jogo de hoje no Estádio da Luz, da segunda mão da terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões, o treinador Jorge Jesus repete em boa parte os jogadores que levou para o jogo da primeira mão, em Moscovo.

Uma situação que não contempla Seferovic e Rodrigo Pinho, que se lesionaram precisamente na capital russa, o primeiro durante o jogo que o Benfica venceu por 2-0 e o segundo no treino da véspera.

Para hoje, Jorge Jesus volta a ter João Mário e Helton leite, que estiveram na primeira mão, mas falharam três dias depois, no sábado, a visita ao Moreirense (vitória por 2-1), na primeira jornada da I Liga, por se encontrarem a cumprir castigo.

Uma estreia na convocatória `europeia` é a do avançado internacional ucraniano Roman Yaremchuko, reforço do Benfica, que não viajou para Moscovo, mas já esteve em Moreira de Cónegos, como suplente não utilizado, e volta hoje a ser chamado.

O jogo de hoje entre Benfica e Spartak Moscovo, que decide a qualificação para os `play-off` da `Champions`, tem início marcado para as 20:00 no Estádio da Luz, com arbitragem do inglês Anthony Taylor.

Lista de 23 convocados:

- Guarda-redes: Vlachodimos e Helton Leite.

- Defesas: Vertonghen, Otamendi, Lucas Veríssimo, Gilberto, Grimaldo, Diogo Gonçalves e Morato.

- Médios: Gil Dias, Gedson, Weigl, Florentino, Pizzi, Taarabt, Rafa, João Mário, Everton e Meïte.

- Avançados: Gonçalo Ramos, Waldschmidt, Yaremchuk e Vinícius.