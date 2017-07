Benfica confirma venda de Nelson Semedo ao FC Barcelona por 30 ME

Lusa 14 Jul, 2017, 20:36 / atualizado em 14 Jul, 2017, 20:36 | LUSA-INBOX

"A Sport Lisboa e Benfica -- Futebol, SAD informa, nos termos e para o efeito do disposto no artigo 248.º do Código dos Valores Mobiliários, que chegou a acordo com o Futbol Club Barcelona para a transferência, a título definitivo, dos direitos do atleta Nélson Cabral Semedo pelo montante de 30.569.728 euros", pode ler-se na nota enviada à CMVM.

Na mesma nota, os `encarnados` revelam ainda que "estão previstos valores adicionais dependentes da concretização de objetivos relacionados com a performance desportiva do jogador", recebendo o Benfica um valor de cerca de cinco milhões de euros "por cada 50 jogos oficiais disputados pelo atleta ao serviço do Futbol Club Barcelona, durante o período do atual contrato desportivo que o atleta celebrou e da eventual primeira renovação do referido contrato".

O FC Barcelona já tinha oficializado hoje a contratação do futebolista português, que já foi apresentado durante a tarde em Camp Nou, depois de terem anunciado na quinta-feira terem chegado a acordo com os `encarnados`.