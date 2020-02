Benfica quer penalização de Pepe e Marega e "perdão" de Weigl e Vlachodimos

O Benfica vai avançar com uma participação disciplinar contra Pepe e Marega, do FC Porto, e pediu a despenalização dos amarelos mostrados a Weigl e Vlachodimos no clássico da 20.ª jornada da I Liga de futebol.