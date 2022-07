Benfica segue com 28 futebolistas para jogo particular na Suíça

O central João Victor e o lateral Ristic não viajam para Yverdon-les-Bains por se encontrarem a recuperar de lesão, enquanto o avançado internacional suíço Haris Seferovic foi cedido por uma época, com opção de compra, aos turcos do Galatasaray.

Da lista dos 39 jogadores que estiveram em estágio, saem ainda Leo Kobuko, André Gomes, Tomás Araújo, Gabriel, Pizzi, Tiago Gouveia, Taarabt e Martim Neto.

O jogo de sexta-feira, com início às 17:30 locais (16:30 em Lisboa), é o penúltimo particular da pré-epoca dos `encarnados`, que na terça-feira ainda disputam a Eusébio Cup, no Estádio da Luz, diante dos ingleses do Newcastle (20:00).

O primeiro jogo oficial do Benfica será em 02 ou 03 de agosto, na primeira mão da terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões, em que defronta o vencedor da ronda anterior entre os cipriotas do AEK Larnaca e os dinamarqueses do Midtjylland.

Lista de 28 convocados:

- Guarda-redes: Vlachodimos, Helton e Samuel Soares.

- Defesas: Gilberto, Grimaldo, Vertonghen, Bah, Otamendi, André Almeida, António Silva e Morato.

- Médios: David Neres, Mëite, Enzo Fernández, Diogo Gonçalves, Chiquinho, João Mário, Weigl, Gil Dias, Paulo Bernardo, Florentino, Rafa e Diego Moreira.

- Avançados: Yaremchuk, Rodrigo Pinho, Petar Musa, Henrique Araújo e Gonçalo Ramos.