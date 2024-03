Benfica vence Sporting por 1-0 a abrir meias-finais da Taça de Portugal feminina

As anfitriãs, que foram a equipa com maior ascendente na partida, levam, assim, vantagem para a segunda mão, prevista para 21 de abril, no Estádio Aurélio Pereira, em Alcochete.



As benfiquistas entraram melhor no jogo e foram as primeiras a visar a baliza, num remate de Kika Nazareth, aos oito minutos, que foi defendido por Hannah Seabert. A resposta ‘leonina’ foi dada por Olivia Smith, que, aos 10 e 14 minutos, esteve perto de inaugurar o marcador.



Após a reação das sportinguistas, que não colocou em causa o ascendente das anfitriãs na primeira parte, o Benfica voltou a ameaçar a baliza contrária em remates desferidos por Marie Alidou e Kika Nazareth que obrigaram, aos 28 e 29 minutos, respetivamente, a guardiã contrária a aplicar-se.



Depois dos avisos, as ‘águias’ colocaram-se em vantagem, aos 33 minutos, por Carole Costa que, no seguimento de um canto, foi eficaz na recarga que fez após um primeiro cabeceamento de Chandra Davidson que Hannah Seabert tinha defendido.



O 1-0 não afetou o conjunto ‘leonino’, que, aos 35 minutos, esteve perto de marcar, mais uma vez por intermédio da canadiana Olivia Smith, que obrigou Lena Pauels a aplicar-se para evitar a igualdade antes do intervalo.



No segundo tempo, período em que o Sporting fez três alterações forçadas devido a lesão – Andreia Bravo (56 minutos), Olivia Smith (70) e Mariana Rosa (82) –, ambas as equipas dispuseram de oportunidades de golo flagrantes.



Aos 61 minutos, as 'leoas' só não marcaram porque Lena Pauels se opôs ao remate de Ana Capeta e, na baliza contrária, Hannah Seabert, com uma defesa de recurso, impediu que Anna Gasper ampliasse, aos 88, a vantagem do Benfica.







Jogo no Benfica Campus, no Seixal.



Benfica – Sporting, 1-0.



Ao intervalo: 1-0.



Marcadora:



1-0, Carole Costa, 33 minutos.



Equipas:



- Benfica: Lena Pauels, Laís Araújo, Carole Costa, Christy Ucheibe, Catarina Amado (Nycole Raysla, 78), Pauleta (Anna Gasper, 66), Andreia Faria, Lúcia Alves, Marie Alidou (Andrea Falcón, 78), Kika Nazareth (Jéssica Silva, 70) e Chandra Davidson (Andreia Norton, 78).



(Suplentes: Rute Costa, Ana Seiça, Sílvia Rebelo, Andreia Norton, Anna Gasper, Jéssica Silva, Nycole Raysla, Andrea Falcón e Lara Martins).



Treinadora: Filipa Patão.



- Sporting: Hannah Seabert, Ana Borges, Andrea Norheim, Andreia Bravo (Mariana Rosa, 56, Rita Fontemanha, 84), Alícia Correia, Joana Martins, Brenda Pérez, Olivia Smith (Maísa Correia, 70), Diana Silva (Jacynta Gala, 84), Ana Capeta e Brittany Raphino.



(Suplentes: Carolina Jóia, Mariana Rosa, Bruna Lourenço, Rita Fontemanha, Rita Almeida, Ana Teles, Maísa Correia, Carolina Santiago e Jacynta Gala).



Treinadora: Mariana Cabral.



Árbitra: Sandra Bastos (AF Aveiro).



Ação disciplinar: Cartão amarelo para Lúcia Alves 76). Cartão amarelo para a treinadora do Sporting, Mariana Cabral (68).



Assistência: Cerca de 1.400 espetadores.