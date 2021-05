Bennett volta a vencer ao sprint e Hayter segue líder

Bennett, que já tinha vencido a tirada inaugural, cumpriu os 203,1 quilómetros entre Faro e Tavira em 5:02.14 horas, batendo sobre a meta o holandês Danny van Poppel (Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux), segundo, e o companheiro de equipa dinamarquês Michael Morkov, terceiro.

Rui Oliveira (UAE Emirates) foi o melhor português, em nono, à frente de Iuri Leitão (Tavsinfer-Measindot-Mortágua), nono.

Os primeiros três lugares da geral não sofreram alterações e o britânico Ethan Hayter (INEOS) conservou a liderança conquistada no dia anterior, com o mesmo tempo do resto do pódio: o português João Rodrigues (W52-FC Porto) é segundo e o espanhol Jonathan Lastra (Caja Rural-Seguros RGA) terceiro.

No sábado, a quarta e penúltima etapa é um contrarrelógio individual em Lagoa, de 20,3 quilómetros de extensão, que testará a liderança de Hayter antes do fim, no domingo, com a subida ao Malhão.

