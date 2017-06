Bilhetes para concerto de solidariedade esgotados em 20 minutos

Lusa 01 Jun, 2017, 15:25 | LUSA-INBOX

A receita do espetáculo "Ariana Grande & Friends: One Love Manchester" destina-se ao fundo da Cruz Vermelha da cidade britânica, para apoiar vítimas do atentado terrorista, ocorrido no final de um concerto da cantora norte-americana, que provocou 22 mortos e 116 feridos.

A empresa encarregada da venda de bilhetes disse ter verificado uma "procura extraordinária", assim que foram disponibilizados no seu `site`, às 10:00 de hoje, encontrando-se esgotados 20 minutos mais tarde.

A organização informou ainda que os espetadores do concerto do passado dia 22 podem aceder a este espetáculo gratuitamente.

O concerto, que se vai realizar no Emirates Old Trafford, com capacidade para 50.000 pessoas, reunirá Justin Bieber, Katy Perry, Usher, Pharrell Williams, Miley Cyrus, Take That, Coldplay e The Black Eyed Peas, além de Ariana Grande.

O espetáculo, com início marcado para as 16:00 (a mesma hora em Lisboa), será transmitido em direto pela BBC1.

A iniciativa prevê arrecadar dois milhões de libras (cerca de 2,3 milhões de euros) para o fundo de emergência da Cruz Vermelha de Manchester.