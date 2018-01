Bombeiros não conseguiram eliminar combustão em resíduos de antiga mina

Lusa10 Jan, 2018, 19:44 / atualizado em 10 Jan, 2018, 19:45 | LUSA-INBOX

Joaquim Rodrigues explicou que os meios dos bombeiros estiveram recentemente no local para tentar, sem sucesso, acabar com o problema que se observa há vários meses, mas o facto de os resíduos se encontrarem a grande profundidade impediu a extinção definitiva da combustão.

O comandante explicou que esteve também hoje no local acompanhado do responsável da proteção civil distrital e de um vereador, que registaram o problema, aguardando-se agora uma solução técnica eficaz.

Foi também decidido comunicar ao Ministério do Ambiente o que se está a passar, com o pedido de uma avaliação do risco e de uma rápida solução.

Joaquim Rodrigues disse que os resíduos têm uma altura de 15 a 20 metros e os gases que resultam da combustão têm um cheiro intenso.

"Está a arder muito no fundo", exclamou, sugerindo que terão de ser utilizadas máquinas para resolver o problema, como foi comunicado à câmara municipal.

Questionado sobre se os gases que se sentem na freguesia poderão ser perigosos para a saúde da população, respondeu que só as autoridades, às quais foi reportada a situação, é que poderão responder.

A Câmara de Castelo de Paiva informou entretanto a Agência Portuguesa do Ambiente (APA) sobre a combustão que dura há vários meses.Gases tóxicos

Gonçalo Rocha disse que a situação foi provocada pelo incêndio de 25 de outubro que destruiu mais de 60% da área do concelho e que o problema tem de ter uma solução rápida.



A Lusa aguarda da APA a resposta a um pedido de esclarecimento sobre a matéria hoje reportada pelo autarca de Castelo de Paiva.



Em declarações à Lusa, um antigo funcionário das Minas do Pejão, em Castelo de Paiva, sublinhou hoje que a combustão provoca gases tóxicos.



António Pinto, que mora na localidade de Pedorido, onde laboravam as minas, disse que a situação é "muito preocupante", porque a combustão dos resíduos de carvão provoca gases, visíveis a olho nu, com substâncias que "podem ser nocivas para a saúde pública", ao nível das doenças respiratórias.



O ex-trabalhador da exploração mineira reforçou a preocupação com a proximidade de um lar de idosos, onde já se sentem os cheiros resultantes da combustão, defendendo, por isso, a título de prevenção, a evacuação do equipamento.



Em 1994, quando foi encerrada a mina, as entulheiras foram cobertas com aterro, por imposição da União Europeia, contou.



A combustão dos resíduos, que diz ser subterrânea, está a acontecer nas entulheiras das minas, onde estão depositadas muitas toneladas de resíduos, e foi ativada pelo incêndio de 15 de outubro, através das raízes das árvores que foram consumidas pelas chamas.



Quanto mais tempo se demorar a extinguir a combustão, mais ela evoluirá para camadas profundas, tornando mais difícil eliminá-la, alertou.

Solução, aguarda-se

A situação foi também confirmada à Lusa por José Luís Pinto, outro residente na localidade.



O presidente da Câmara disse que a autarquia está a acompanhar a situação e que os bombeiros do concelho foram recentemente mobilizados para tentar eliminar os focos de combustão, pelos meios tradicionais, o que não conseguiram.



O autarca anotou que se aguarda no concelho a presença de técnicos da Empresa de Desenvolvimento Mineiro para que possam estudar a melhor solução para o problema.



O responsável da proteção civil distrital também já foi informado da situação e esteve no local. Questionado sobre os riscos para a saúde pública, o autarca disse ter indicação de que não haverá razões para preocupação, frisando que as zonas de combustão estão afastadas da população.

A situação concreta do lar de idosos, próximo de uma das entulheiras, poderá suscitar mais preocupação, anotou.



Para o autarca, impõe-se uma solução técnica rápida e eficaz para o problema que está a acontecer em Pedorido.



Por seu turno, o presidente da Junta de Pedorido, Joaquim Martins, admitiu alguma preocupação com a situação, mas disse que o problema tem de ser resolvido o mais rapidamente possível pelas entidades competentes, porque o caso se arrasta há vários meses.



O autarca disse esperar que a proteção civil e o Ministério do Ambiente tomem medidas.



"As pessoas andam preocupadas também por causa do cheiro intenso a enxofre que se sente", anotou, enquanto afirmava desconhecer se os gases poderão ser prejudiciais para a saúde pública.

O autarca de Pedorido afirma que são as casas mais próximas do depósito de resíduos a cerca de 300 metros que suscitam maior preocupação.