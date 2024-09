Bombeiros Sapadores marcam manifestação nacional para 02 de outubro

"A manifestação tem como objetivo mostrar que os bombeiros sapadores não estão contentes com o Governo, que faltou à palavra", disse à Lusa o presidente do SNBS, Ricardo Cunha, relembrando que os secretários de Estado da Proteção Civil e da Administração Local comprometeram-se em reunir com os representantes do sindicato até junho, mas tal não aconteceu.

Em causa está o aumento salarial, que já tinha sido prometido pelo anterior Governo socialista.

Ricardo Cunha disse que os bombeiros sapadores exigem um aumento salarial para compensar a subida da inflação, idêntico ao que foi dado em 2023 pelo anterior Governo aos polícias, de cerca de 100 euros.

Em comunicado, o sindicato refere que, desde o início do processo, o SNBS tentou "o diálogo e a procura de soluções".

"No entanto, a atitude da tutela, ao ignorar completamente os nossos apelos, revela não só desinteresse, mas também a intenção de prolongar os problemas, demonstrando uma total falta de respeito e consideração por este corpo especial da função pública. Perante esta realidade inacreditável, o executivo de Luís Montenegro não nos deixou outra opção senão avançar para uma luta aberta e exigir, nas ruas, as condições de trabalho e a dignidade de carreira que nos são devidas", refere ainda o sindicato.

Segundo esta estrutura, no país existem cerca de 3000 bombeiros sapadores em 25 municípios.