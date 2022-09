Borrell. Interesse da Europa na paz em Moçambique é independente do novo contexto do gás

"Se há gás, isso é uma boa notícia para os moçambicanos, porque as receitas do gás serão para eles", referiu o alto representante da União para os Negócios Estrangeiros e a Política de Segurança, em conferência de imprensa.

De manhã, à margem de um evento militar, Borrell referiu que a UE ajuda Moçambique não só por "generosidade", mas porque lhe interessa que o país contribua para "a paz e prosperidade" global.

No final do dia, Borrell explicou que o apoio da UE em treino e equipamento militar para tropas moçambicanas em Cabo Delgado já estava em preparação "um par de anos antes" do atual contexto de escassez de gás natural na Europa por causa da guerra na Ucrânia.

"Moçambique próspero e seguro é bom para o mundo" e "a segurança da Europa começa longe das suas fronteiras", reiterou, para justificar o interesse europeu.

"Lutamos contra o terrorismo em muitos países" e a estabilidade "é boa, primeiro, para os moçambicanos", acrescentou.

A violência armada levou em abril de 2021 à suspensão do maior projeto de gás em construção em Moçambique - e maior investimento privado em África, da ordem dos 20 mil milhões de euros - liderado pela petrolífera francesa TotalEnergies.

Algumas das maiores reservas de gás natural do mundo estão prontas a explorar sob o fundo do mar, 40 quilómetros ao largo de Cabo Delgado, na bacia do Rovuma, mas a insegurança tem impedido a construção das fábricas de liquefação em terra.

A exploração daquelas reservas vai começar a ser feita antes do final do ano pelo mais pequeno dos três projetos previstos, através de um plataforma flutuante autónoma de extração, liquefação e enchimento de cargueiros de exportação.