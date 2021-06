Brasil. Presidente da câmara baixa antecipa investigação sobre a pandemia sem efeitos

O presidente da Câmara dos Deputados do Brasil, Arthur Lira, disse hoje que a comissão no Senado que investiga a resposta do Governo à pandemia de covid-19 não trará efeitos e afirmou não ver circunstâncias para a destituição do Presidente, Jair Bolsonaro.