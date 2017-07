Partilhar o artigo Camião com aves despista-se e embate em casa em Alcobertas, Rio Maior diz GNR Imprimir o artigo Camião com aves despista-se e embate em casa em Alcobertas, Rio Maior diz GNR Enviar por email o artigo Camião com aves despista-se e embate em casa em Alcobertas, Rio Maior diz GNR Aumentar a fonte do artigo Camião com aves despista-se e embate em casa em Alcobertas, Rio Maior diz GNR Diminuir a fonte do artigo Camião com aves despista-se e embate em casa em Alcobertas, Rio Maior diz GNR Ouvir o artigo Camião com aves despista-se e embate em casa em Alcobertas, Rio Maior diz GNR

Tópicos:

Estrada,