Campeão mundial Jorge Fonseca é eliminado e termina em sétimo lugar

Fonseca, quarto do `ranking` mundial, terminou a competição em sétimo lugar, depois de vitórias diante do grego Georgios Malliaropoulos e do estónio Grigori Minaskin, ambos por `ippon`, e derrotas nos dois combates seguintes.

Ainda na fase de grupos, o judoca perdeu no acesso às meias-finais com o russo Niiaz Iliasov, a quem tinha vencido no Mundial 2019, e, depois, na repescagem, com Iddir, 13.º do mundo, já no `tempo extra` do combate.