Canadá não apoia a premissa da acusação sul-africana de genocídio a Israel

Nas próximas horas, disse Trudeau, o Canadá vai detalhar a razão da sua posição.

A África do Sul acusou Israel de cometer um genocídio na Faixa de Gaza, que sofrem bombardeamentos ininterruptos desde 07 de outubro, quando o Hamas atacou zonas fronteiriças em Israel, causando mais de mil mortes e fazendo dezenas de reféns.

As vítimas mortais dos ataques israelitas aos palestinianos de Gaza estão quantificadas em mais de 23 mil.

As declarações de hoje de Trudeau foram as primeiras oficiais do Canadá sobre o caso, que encerrou hoje em Haia com uma audiência em que representantes israelitas responderam às acusações apresentadas na véspera pelos sul-africanos.