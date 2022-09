Cancelo, Nuno Mendes e Diogo Jota são novidades no onze

Em relação à equipa inicial que no sábado foi golear (4-0) a República Checa a Praga, o técnico luso fez regressar os laterais, `despromovendo` Diogo Dalot e Mário Rui, e ainda Diogo Jota para o trio da frente, em substituição de Rafael Leão.

Fernando Santos manteve os restantes oito jogadores, incluindo o guarda-redes Diogo Costa, o que significa que, pela primeira vez, o selecionador luso não alterna o titular da baliza -- Rui Patrício tinha sido titular no segundo e quarto jogos.

À frente do jovem portista, vão alinhar João Cancelo, Rúben Dias, Danilo Pereira e Nuno Mendes.

No meio-campo, continuam Rúben Neves, William Carvalho e Bruno Fernandes, enquanto o ataque estará entregue ao `capitão` Cristiano Ronaldo, que cumpre o jogo 191, à procura de adicionar mais algum golo aos seus 117, a Bernardo Silva e a Diogo Jota.

Quanto à Espanha, Luis Enrique fez uma verdadeira `revolução` em relação ao `onze` que no sábado perdeu por 2-1, mantendo apenas quatro jogadores: o guarda-redes Unai Simón, o central Pau Torres e os avançados Ferran Torres e Pablo Sarabia.

Os espanhóis vão, assim, alinhar com Simón na baliza, uma defesa com Carvajal, Hugo Guillamón, Pau Torres e Gayà, uma meio-campo com Rodri, Koke e Soler e um ataque com Ferran Torres, Sarabia e Álvaro Morata.

O encontro entre Portugal e Espanha, da sexta e última jornada do Grupo A2 da Liga das Nações 2022/23, realiza-se na terça-feira, pelas 19:45, no Estádio Municipal de Braga, com arbitragem do italiano Daniele Orsato.

Após cinco rondas, a formação das `quinas` lidera o agrupamento, com 10 pontos, contra oito da Espanha, seis da Suíça e quatro da República Checa, sendo que o primeiro segue para a `final four` e o último é despromovido à Liga B.