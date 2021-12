Combates entre turcos e curdos no norte do Iraque provocam nove mortos

Três soldados turcos e seis supostos militantes do ilegalizado Partido dos Trabalhadores do Curdistão (PKK), a guerrilha curda ativa na Turquia, morreram hoje em combates no norte do Iraque, indicou um comunicado do Ministério da Defesa em Ancara.