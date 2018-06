Começa hoje em Lisboa o festival de música e entretenimento

Lusa23 Jun, 2018, 08:24 | LUSA-INBOX

Esta é a oitava edição do RiR em Lisboa e hoje os britânicos Muse encerrarão o palco principal, onde já atuaram em 2008 e em 2010, e antes deles atuarão Bastille, Haim e o português Diogo Piçarra.

Este ano, o festival reparte-se por quatro dias - hoje, domingo, dias 29 e 30 -, com música e diversão divididas por cinco palcos e diversas atrações espalhadas pelo parque arborizado da Bela Vista.

Quem entrar no recinto, que abre às 12:00, encontrará uma roda gigante, maior e mais alta, um `slide`, um Dino Parque com dez réplicas de dinossauros, um palco dedicado ao "mundo digital", com youtubers e humoristas, outro dedicado ao cinema ou uma arena com campeonatos de jogos de vídeo.

Nesta edição, a organização antecipou a hora de encerramento para as 02:00, mas no total haverá mais horas de atividades no recinto.

Dos quatro dias do festival, domingo é o único dia com lotação esgotada, com concertos de Agir, Anitta, Demi Lovato e Bruno Mars. Na semana seguinte, no dia 29, atuam nomes como Xutos & Pontapés, The Chemical Brothers e The Killers, Ivete Sangalo, Jessie J e Katy Perry.

Pelo palco Music Valley, passarão nomes como Capitão Fausto, Carlão, Carolina Deslandes, Manel Cruz, Língua Franca com Sara Tavares e a festa Revenge of the 90`s.

A programação do palco Rock Street é dedicada a África, com, entre outros, Bonga, Tabanka Jaz, Karlon, Ferro Gaita e Nástio Mosquito & Dzzzz Band.

A organização apela aos espectadores para que usem os transportes públicos.

O Rock in Rio Lisboa acontece em Portugal a cada dois anos, desde 2004, no Parque da Bela Vista, um recinto ao ar livre, relvado e arborizado, com capacidade para cerca de 90 mil pessoas.