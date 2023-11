Conceição exige FC Porto proativo no embate com Montalegre

"Temos de antecipar alguns cenários que podem suceder, olhando para aquilo que foi o Montalegre nesta prova e no seu campeonato e percebendo que eles vão ter o jogo mais mediático e importante [da temporada]. Por isso, há respeito total. [Envio] Um abraço às pessoas de Montalegre. Acho que vêm 10 autocarros. Que venham com calma e apoiem muito a sua equipa, porque isso faz falta", vincou o técnico, em conferência de imprensa.

O FC Porto, segundo clube mais titulado da Taça de Portugal, com 19 troféus, prossegue a defesa de um troféu arrebatado por três vezes na `era` Sérgio Conceição, incluindo nas últimas duas épocas, face ao terceiro classificado da Série A do quarto escalão nacional.

"É uma equipa à imagem do seu treinador. Se der para sair a jogar de uma maneira mais ligada, sai. Se não der, é muito vertical e simples no seu processo atacante: olha para a referência frontal, com os alas a terem movimentos rápidos nas costas da linha defensiva contrária e os médios a aproximarem-se das segundas bolas. Podem defender mais alto, mas, dependendo da estratégia, penso que estarão um pouco mais recatados", projetou.

Os `dragões` voltam a competir quase duas semanas depois do triunfo na visita ao Vitória de Guimarães (2-1), da 11.ª jornada do campeonato, resultado que, aliado à derrota com reviravolta sofrida pelo então líder isolado Sporting no terreno do Benfica (1-2), permitiu encurtar distâncias para o topo antes da paragem para os jogos das seleções nacionais.

"Cabe-nos assumir o jogo e colocar quem está em melhores condições. Pode haver uma ou outra variante em termos de dinâmica. O Pepê e o Jorge Sánchez chegaram hoje [ao Olival], quando já estávamos a sair para o treino. O Mehdi Taremi chegou ontem [quarta-feira], após ter realizado viagens muito grandes, mas fez recuperação hoje. Alguns deles foram utilizados [nas seleções], outros nem tanto. Temos de fazer essa gestão. Nunca é fácil preparar a nossa equipa neste período, principalmente em cima de jogos", analisou.

Entre os 10 jogadores cedidos pelo FC Porto às seleções nacionais, o lateral direito João Mário e o extremo Pepê fizeram a estreia absoluta por Portugal e Brasil, respetivamente.

"Fico extremamente contente pelo percurso e evolução deles e por terem chegado a um patamar de seleção e a um espaço onde estão os melhores de cada país. É merecido e penso que até temos mais dois ou três jogadores que poderão ser chamados a qualquer momento. Falo do Galeno, do Evanilson... São jogadores que têm potencial", identificou.

Sérgio Conceição confirmou ainda a disponibilidade do médio espanhol Iván Jaime, que debelou uma tendinite no adutor direito e já voltou aos treinos, deixando de acompanhar Samuel Portugal, Pepe, Marcano, Wendell, Zaidu e Gabriel Veron no lote de lesionados.

O vice-campeão nacional FC Porto mede forças com o Montalegre na sexta-feira, a partir das 20:45, no Estádio do Dragão, no Porto, em jogo da quarta eliminatória da 84.ª edição da Taça de Portugal, com arbitragem de Hélder Carvalho, da associação de Santarém.