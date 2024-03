Costa enaltece lançamento do segundo satélite da história espacial portuguesa

"O lançamento do Aeros representa a aposta estratégica nacional no espaço. Foi fundamental o desenvolvimento da tecnologia e também o enquadramento legal preparado nos últimos anos para este setor", assinalou António Costa numa publicação na rede social X (antigo Twitter).

Costa dá ainda os parabéns "a todos os que, direta ou indiretamente, da academia às empresas, contribuíram para concretizar este grande projeto".

Portugal enviou o seu segundo satélite para o espaço, o "Aeros MH-1", a bordo de um foguetão da SpaceX, que descolou hoje dos Estados Unidos às 14:05 (22:05 em Lisboa).

O "Aeros MH-1", um nanossatélite de 4,5 quilos, seguiu num foguetão Falcon 9, que descolou da base da empresa SpaceX de Vandenberg, no Estado da Califórnia.

A descolagem do foguetão foi seguida com entusiasmo pelas centenas de pessoas que se reuniram nas instalações do centro de engenharia CEIIA, em Matosinhos, onde se ouviram gritos e aplausos ao sucesso do segundo satélite português - o primeiro desenvolvido, construído e operado em Portugal.

O satélite, que vai vigiar o oceano Atlântico durante os próximos três anos, deverá entrar em órbita por volta das 22:59.