Costa vai estar presente esta terça-feira no comício do PS em Lisboa mas sem discursar

No comício desta noite, além do encerramento a cargo do líder do PS, Pedro Nuno Santos, vão ser oradores a cabeça de lista socialista pelo círculo de Lisboa, a ministra Mariana Vieira da Silva, e o secretário-geral da JS, Miguel Costa Matos

António Costa foi um dos oradores no sábado passado no comício do Porto, no pavilhão Rosa Mota -- o maior até agora da presente campanha eleitoral dos socialistas --, estará hoje à noite na Aula Magna e deverá voltar à campanha no último dia, na sexta-feira, para a tradicional descida do Chiado.

Mesmo antes da eleição de Pedro Nuno Santos para o cargo de secretário-geral do PS, António Costa mostrou-se disponível para participar em ações de campanha do seu partido para as eleições legislativas de domingo, em circunstâncias de acordo com as indicações da nova direção.