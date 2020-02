Covid-19. Japão eleva para 355 número de infetados em navio de cruzeiro

Tóquio, 16 fev 2020 (Lusa) -- O número de pessoas infetadas com o coronavírus Covid-19 do navio de cruzeiro Diamond Princess em quarentena no Japão aumentou para 355, anunciou hoje o ministro da Saúde nipónico, Katsunobu Kato.