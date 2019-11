Debate parlamentar. Costa sublinha aumento do salário médio e redução do risco de pobreza

António Costa invocou estes dados na abertura do debate quinzenal, na Assembleia da República, após uma intervenção inicial da líder parlamentar do PS, Ana Catarina Mendes, durante a qual se congratulou com a evolução da redução da pobreza no país, mas em que também advertiu que "o combate" tem de prosseguir, sobretudo para a eliminação das situações de trabalhadores pobres.

Na sequência da intervenção de Ana Catarina Mendes, o primeiro-ministro referiu que, na terça-feira, "ficou a saber-se que há menos 500 mil pessoas em situação de risco de pobreza ou de exclusão social e que há menos 400 mil pessoas que se encontram em situação de privação material severa".

"Sabemos também que a redução da taxa do risco de pobreza abrangeu quer as crianças, quer os idosos, quer ainda os desempregados - abrangeu todos os setores onde a pobreza tinha maior incidência", defendeu, antes de apontar que esta redução ocorre num contexto de melhoria do rendimento médio.

Essa melhoria, sublinhou ainda o primeiro-ministro, "também eleva o valor a partir do qual se considera um cidadão em risco de pobreza". E prosseguiu, explicando que, "apesar dessa elevação da definição de limiar da pobreza, temos hoje menos pessoas em situação de pobreza", o que, segundo considerou, constituiu "uma dupla vitória".

De acordo com dados divulgados pelo primeiro-ministro, a pobreza está "a incidir com menor severidade entre os cidadãos que ainda se encontram em risco de pobreza, tendo diminuído 4,6 pontos percentuais desde 2016".



Já sobre os dados da pobreza no trabalho, tema antes referido por Ana Catarina Mendes, António Costa disse estar "demonstrado o acerto da prioridade atribuída ao aumento continuado do salário mínimo nacional como condição fundamental para haver uma redução da pobreza" de quem se encontra no mercado de trabalho.



António Costa deixou ainda uma mensagem de caráter ideológico, numa demarcação face às correntes neoliberais.



Segundo o primeiro-ministro, sem política de pensões e sem prestações sociais, "o nível de pobreza em Portugal seria de 43,5%".



"É isso que faz a redução da pobreza de 43,5% para 17% em matéria de pobreza. Isto significa que o Estado não se desresponsabiliza da sua função, confiando exclusivamente às empresas o dever de combaterem a pobreza", acrescentou.



Antes, Ana Catarina Mendes considerou relevante ter-se "assistido a uma inversão das políticas desastrosas da 'troika' a partir de 2015", com Portugal a atingir em 2018 "a taxa de risco de pobreza e o nível de desigualdade mais baixos de sempre".



"Houve uma redução da pobreza infantil, que atinge hoje um mínimo histórico: Temos menos 83 mil crianças em situação de pobreza", declarou a presidente do Grupo Parlamentar do PS, recebendo uma salva de palmas da bancada socialista.Costa defende compromisso global sobre o clima

No debate quinzenal, o primeiro-ministro afirmou também esperar "um compromisso de todos e não apenas de alguns" países na Conferência Mundial do Clima promovida pelas Nações Unidas, em Madrid, a partir de segunda-feira, tendo colocado Portugal na "linha da frente".



António Costa referiu que na última cimeira, em Marraquexe, em Marrocos, Portugal "foi o primeiro a assumir o compromisso de atingir a neutralidade carbónica até 2050".



"Fomos também o primeiro país a definir um roteiro para o processo de transição da neutralidade carbónica. No plano nacional, até 2030, foi aumentada a exigências das metas que pretendemos atingir", disse.



Face estes planos em curso em Portugal, o líder do executivo declarou que se apresentará na cimeira de Madrid "para que se obtenha um compromisso de todos e não apenas um compromisso de alguns".



"Com base nos compromissos que já assumimos permitiu-nos anunciar a antecipação do encerramento das centrais a carvão para 2021 e 2023. Continuamos a bater-nos para incrementar a maior produção de energia com base em renováveis", sustentou.



Neste contexto, o primeiro-ministro fez uma alusão aos objetivos de aumento da eficiência energética, tendo em vista reduzir a emissão dos gases com efeitos estufa e o aumento da intensidade do uso do transporte público.



"Temos de possuir um paradigma de mobilidade que não assente no consumo de combustíveis fosseis. Encaramos esta transição como uma grande oportunidade para também termos maior crescimento económico em Portugal e no conjunto da Europa", acrescentou.

Rio alerta que englobamento afetaria taxa de poupança

O presidente do PSD alertou que um eventual englobamento de todos os rendimentos no IRS afetaria a "já miserável" taxa de poupança, com António Costa a reiterar que o tema não deverá constar do próximo Orçamento do Estado.



"Portugal não precisa de mais impostos, Portugal precisa de menos impostos, também aqui na questão do englobamento estamos a falar de mais ou menos impostos", afirmou Rui Rio, no debate quinzenal com o primeiro-ministro, no parlamento, defendendo que "em Portugal ninguém vive de rendimentos de capital", provocado protestos nas bancadas mais à esquerda.



O líder do PSD centrou toda a sua intervenção em política fiscal, desafiando ainda António Costa - como fez repetidamente na campanha eleitoral - a excluir a possibilidade de repor o imposto sucessório, que terminou em 2004.



Na resposta, o primeiro-ministro acusou Rio de ter uma "vontade imensa de ter discussões fora de tempo" e referiu que a reposição do imposto sucessório foi ponderada há quatro anos pelo PS, mas afastada após negociações com PCP, BE e Verdes, e nem sequer constou das propostas socialistas às legislativas deste ano.



Quanto ao englobamento de todos os rendimentos em sede de IRS, que tem sido defendido pelos partidos mais à esquerda, Costa pediu ao presidente e líder parlamentar do PSD para não "criar papões".



"O senhor deputado que foi eleito para um mandato de quatro anos, se alguma vez chegarmos a discutir o englobamento, ainda cá estará para termos essa discussão em devido tempo. Tenho quase por certo que não teremos essa discussão no Orçamento para 2020", afirmou, reiterando uma posição que já tinha manifestado no último debate quinzenal em resposta ao deputado único da Iniciativa Liberal.

Costa vai apresentar programação dos investimentos na saúde

António Costa comprometeu-se a apresentar "muito brevemente" a programação dos investimentos na saúde para a legislatura, incluindo a "redução sustentada do nível de suborçamentação", em resposta à líder do BE, Catarina Martins.



No debate quinzenal, um dos temas nos quais o BE se focou foi a saúde, tendo Catarina Martins perguntado a António Costa qual a estratégia para este setor que estará presente no Orçamento do Estado para 2020 (OE2020) e será "mais da mesma suborçamentação".



"Aquilo que lhe gostaria de dizer é que, muito brevemente, terá uma agradável surpresa com a programação para o conjunto da legislatura não só dos grandes investimentos que já são conhecidos nos cinco novos hospitais, mas também dos investimentos mais pesados em unidades hospitalares, nos cuidados de saúde primários, na evolução das unidades de saúde familiares e também na redução sustentada do nível de suborçamentação", prometeu o primeiro-ministro.



Afirmando que "a suborçamentação é uma realidade crónica que tem de ser eliminada", António Costa assumiu o compromisso de "programar sustentadamente a eliminação dessa suborçamentação", acrescentou, considerando que "com suborçamentação nunca haverá boa gestão".

Jerónimo lamenta "diabolização do SNS"

O secretário-geral comunista condenou a "diabolização do Serviço Nacional de Saúde (SNS)" e a "fuga para a frente" do Governo no caso das urgências pediátricas do Hospital Garcia de Orta, Almada.



"É com grande preocupação que se assiste diariamente à diabolização do SNS não apenas por parte dos detentores dos grupos privados interessados, sobretudo na drenagem de milhares de milhões de euros para sustentar o seu crescimento, mas também daqueles que, alegadamente preocupados com as insuficiências do serviço público, nunca aceitaram a criação do SNS contra os interesses instalados na saúde", criticou Jerónimo de Sousa.



O líder do PCP referiu-se especificamente à urgência pediátrica do Garcia de Orta e à "opção de fuga para a frente", adiantando estar "a ser estudada a possibilidade de juntar em Almada os pediatras da península de Setúbal, criando um problema maior às famílias dos concelhos mais distantes".



"Que faz o Governo? Bloqueia administrativamente o recrutamento de novos profissionais e desvaloriza profissional e salarialmente os que estão", lamentou, discordando ainda da "suborçamentação na aquisição de novos equipamentos" do "fecho e concentração de serviços".



"Na saúde temos hoje mais 15 mil profissionais do que há quatro anos. São insuficientes? Pois são", reconheceu António Costa, embora citando concursos abertos para médicos especialistas e outro para formadores.



Segundo o chefe do Governo não se pode "olhar para o SNS" e "querer fazer mais do mesmo".



"Temos de fazer também diferente para podermos servir melhor. O exemplo das urgências é muito significativo. Não se trata de concentrar, mas, pelo contrário, de desconcertar. A grande prioridade que definimos foi reforçar os cuidados de saúde primários, aumentando as suas valências. A decisão não foi simplesmente encerrar no período noturno as urgências no Garcia de Orta, foi alargar até à meia-noite o atendimento permanente nos cuidados primários em Almada e no Seixal. No primeiro fim de semana em que funcionou não houve uma única criança que não tivesse sido atendida nem que tivesse de ser encaminhada para cuidados hospitalares", assegurou.



Jerónimo de Sousa criticou ainda o constante argumento de que "não há dinheiro" ou de que o Orçamento do Estado não comporta medidas como a baixa do IVA da eletricidade para 6%, com um custo de 700 milhões de euros, ao passo que quando se trata de grandes grupos económicos "perdoa-se sempre qualquer coisinha".



"Acompanhamos as preocupações da necessidade de redução dos custos da eletricidade e da energia em geral. É por isso que temos trabalhado e é graças ao conjunto de medidas que temos vindo a adotar que o custo da energia baixou 8,3% desde 2016 até agora. Só no primeiro semestre deste ano já baixou 4,1%. É assim que temos de continuar a trabalhar. Se reduzirmos o custo da tarifa, reduzimos também o custo daquilo que cada português paga sobre o IVA", disse António Costa.

Costa assume atraso na regulamentação da lei dos animais selvagens

O primeiro-ministro assumiu, na sequência de um protesto do PAN, atrasos do Governo na regulamentação da lei que determina o fim da utilização de animais selvagens em circos, considerando que esse processo tem de concretizar-se rapidamente.



No debate quinzenal, o deputado do PAN André Silva confrontou António Costa com o facto de o Governo ter possuído "seis meses para regulamentar essa lei e o prazo terminou em agosto".



"Enquanto o Governo não o fizer, a legislação não entra em vigor, não produz efeito. Não regulamentar esta lei significa continuar a explorar e manter encarcerados em prisão perpétua animais que não cometeram nenhum crime", advertiu.



Depois, André Silva deixou um apelo ao primeiro-ministro: "Está na hora de abrir as jaulas". "Para quando a publicação da regulamentação desta lei?", questionou.



"Tem total razão, senhor deputado André Silva", respondeu o primeiro-ministro, adiantando que essa legislação "foi aprovada já na ponta final da anterior legislatura".



"O prazo de regulamentação terminou já numa fase de pleno Verão, em plena pré-campanha eleitoral e em que o Governo já se encontrava com uma capacidade legislativa muito diminuída. Contamos poder muito rapidamente regulamentar aquilo que é urgente regulamentar", disse.

CDS desafia Governo a dizer se vai abrir ADSE a todos os portugueses

O CDS-PP dedicou quase cinco minutos a questionar o primeiro-ministro, no parlamento, sobre questões de saúde, e desafiou, pela segunda vez em poucos meses, o Governo a admitir abrir a ADSE a todos os portugueses.



"O Governo equaciona ou não abrir o sistema da ADSE a todos os portugueses?", questionou a líder parlamentar, Cecília Meireles, dirigindo-se a António Costa no debate quinzenal, retomando uma proposta do partido para as legislativas de 06 de outubro.



Cecília Meireles deu vários números, de tempos de espera de cirurgias e citou um estudo de hoje, publicado no JN, segundo o qual são cada vez mais as pessoas de classes médias, média baixa e baixa a fazer seguros privados de saúde.



Quem consegue fazer sacrifícios para "pagar um seguro de saúde" consegue "ter cuidados de saúde" e "quem não consegue espera e desespera para aceder ao Serviço Nacional de Saúde (SNS)", argumentou Cecília Meireles.



Relativamente à ADSE, António Costa respondeu que o Estado não contribui para este sistema de saúde da Administração Pública, e que a evolução que antecipa é que seja "mutualizada e que venha a ser gerida" por quem contribui, ou seja, os funcionários públicos.



Na resposta, Cecília Meireles concluiu que António Costa não respondeu ao desafio dos centristas.

Costa diz que Portugal vai votar a favor de diretiva sobre impostos de multinacionais

António Costa recusou que Portugal tenha bloqueado a diretiva europeia sobre impostos de multinacionais, garantindo que na quinta-feira o país vai "votar favoravelmente" esta iniciativa.



Na terça-feira, o BE requereu a audição urgente dos ministros das Finanças e dos Negócios Estrangeiros para esclarecer o seu posicionamento sobre uma lei europeia que pretende tornar pública a situação fiscal das grandes empresas multinacionais com operações na Europa.



Hoje, no debate quinzenal, a líder bloquista, Catarina Martins, questionou António Costa sobre esta questão, tendo o primeiro-ministro agradecido a possibilidade de "esclarecer um equívoco imenso que existe".



"Portugal não esteve nunca em posição de bloqueio dessa diretiva", começou por garantir.



De acordo com o líder do executivo, "havia duas discussões" sobre esta diretiva, uma mais técnica sobre a base jurídica "e outra politicamente relevante" que se prende com "qual era o agrupamento da formação do Conselho Europeu onde devia ser tratada, se no Ecofin, onde exigiria a unanimidade e um quadro de difícil aprovação de unanimidade, ou se no Conselho de Competitividade, onde será discutida amanhã (quinta-feira)".

Livre pede mais incentivos à natalidade

A deputada única do Livre, Joacine Moreira, pediu mais incentivos à natalidade, nomeadamente através do aumento do salário mínimo nacional para 900 euros em 2023, no debate parlamentar quinzenal com o primeiro-ministro.



O chefe do Governo, António Costa, defendeu uma ação integrada sobre o assunto e louvou o plano governamental para criar um "complemento de creche universal para todas as famílias a partir do segundo filho".



"Para incentivar a natalidade, deve-se investir no primeiro filho ou no último? Como é que um cheque de 60 euros para o segundo (filho) é um incentivo à natalidade? Não era mais óbvio que um verdadeiro incentivo passasse pelo aumento efetivo do salário mínimo nacional para 900 euros até final da legislatura?", questionou Joacine Moreira.



Para a parlamentar do partido da papoila seria melhor "a existência de creches gratuitas (para crianças) a partir dos quatro meses" ou o aumento dos abonos, "que andam entre os 18 e os 100 euros - algo absolutamente miserável".



"Os estudos revelam que, em Portugal, a fertilidade desejada está além daquilo que é a fertilidade concretizada. Ou seja, as famílias estão a ter menos filhos do que aqueles que desejam efetivamente. Temos de criar condições para que as famílias possam ter a liberdade de ter os filhos que desejam. Implica uma ação integrada. Em primeiro lugar estabilidade no emprego e na habitação", disse o primeiro-ministro.



António Costa enumerou em seguida uma série de medidas com vista ao incentivo à natalidade: "políticas de arrendamento acessível, aumento da dedução fiscal em função do número de filhos, generalização do pré-escolar a todas as crianças a partir dos três anos, relançamento e aumento da oferta de creches", entre outras.

Costa anuncia 80 novos inspetores para Autoridade das Condições do Trabalho

O primeiro-ministro anunciou a entrada em janeiro de 80 novos inspetores para a Autoridade das Condições do Trabalho (ACT), como forma de combate à precariedade laboral.



O anúncio surgiu no seguimento da pergunta feita pelo partido ecologista "Os Verdes", relativa à precariedade laboral, nomeadamente, o "abuso ao recurso de contratos de trabalho temporário", referido pelo deputado José Luís Ferreira.



"Reforçámos a inspeção com 40 novos inspetores provenientes do concurso interno e em janeiro entrarão em funções 80 novos inspetores provenientes do concurso externo", respondeu António Costa.



O primeiro-ministro sublinhou a necessidade de "reforçar a fiscalização do combate à precariedade para acompanhar a alteração legislativa" já em vigor.



Os ecologistas questionaram ainda o primeiro-ministro relativamente a uma alegada transferência da "pasta do amianto" do Ministério do Ambiente para o Ministério das Finanças.



António Costa respondeu que "não há transferência de competências" nesta matéria, mas admitiu que a execução passe pelo ministério das Finanças embora as verbas - "o baú" - sejam do Ambiente.



