Défice agrava-se para 5,7% do PIB no primeiro trimestre do ano

"O saldo das AP no 1.º trimestre de 2021 atingiu -2.813,1 milhões de euros, -5,7% do PIB, o que compara com -1,2% no período homólogo", pode ler-se na nota divulgada pelo INE, que reflete assim o confinamento devido à pandemia, nos primeiros três meses do ano.

Segundo as Contas Nacionais Trimestrais por Setor Institucional divulgadas pelo instituto, no ano terminado no 1.º trimestre de 2021, o défice aumentou 1,1 pontos percentuais (p.p.), "representando uma necessidade de financiamento de 6,8% do PIB".

"Os resultados apresentados correspondem às estimativas preliminares para o 1º trimestre de 2021, período em que se verificou um novo confinamento geral, na sequência do agravamento da pandemia", refere o INE.

Face ao mesmo período do ano anterior, verificou-se um aumento de 11,2% da despesa total, enquanto a receita total variou apenas 0,3%.



Houve um crescimento de 12,0% da despesa corrente, devido às medidas excecionais de apoio à atividade económica no contexto da pandemia.



Esta variação foi o resultado de acréscimos nas prestações sociais (4,9%), nas despesas com pessoal (4,5%), no consumo intermédio (8,4%), nos subsídios pagos (708,5%) e na outra despesa corrente (16,3%).



Apenas os encargos com juros apresentaram uma diminuição de 6,5%.



O comportamento da receita corrente deveu-se a diminuições nos impostos sobre o rendimento e património, nos impostos sobre a produção e importação e nas vendas, de 0,9%, 8,4% e 7,3%, respetivamente, e a aumentos nas contribuições sociais, em 3,8% e na outra receita corrente, em 70%. A receita de capital registou um aumento de 3,3%.



(em atualização)