Diogo Costa destaca "espírito de sacrifício" do FC Porto rumo aos títulos

"Temos sido uma equipa de muito trabalho, tal como no ano passado, com um espírito de sacrifício muito grande. Estamos muito bem a atacar, a defender e, acima de tudo, estamos confiantes e a trabalhar bem para o que aí vem", garantiu o guarda-redes internacional português, em declarações divulgadas no site oficial dos `dragões`.

O FC Porto tem trabalhado no Algarve sob a orientação do treinador Sérgio Conceição, que incute nos seus pupilos um forte espírito de ambição e conquista.

"Vai exigir o máximo de todos nós e a cada dia que passa estamos sempre a melhorar. Vamos lutar por todos os troféus. Num clube como este, quanto mais títulos ganharmos, melhor. Independentemente da taça que for, queremos sempre ganhar", vincou Diogo Costa.

O FC Porto, que venceu o campeonato e a Taça de Portugal, terá, em 30 de julho, nova oportunidade de reforçar o seu currículo, na Supertaça, ante o Tondela, em Aveiro.

Diogo Costa elogiou o ambiente do grupo de trabalho, sobretudo com os outros guarda-redes, Marchesín, Cláudio Ramos e Francisco Meixedo, destacando a "muita vontade" do grupo para "melhorar todos os dias".

"Durante todo o ano vamos continuar unidos e a darmo-nos muito bem dentro e fora do campo. Isso é muito importante, o balneário é sempre o mais importante", concluiu.

Os `dragões` trabalham com apenas um reforço, o defesa central David Carmo, oriundo do Sporting de Braga, destacando-se as saídas dos médios Vitinha, para o Paris Saint-Germain, e Fábio Vieira, para o Arsenal, bem como a do central Mbemba, que terminou contrato.