Dois drones ucranianos neutralizados em Moscovo, diz a Rússia

“Travámos uma tentativa de ataque terrorista do regime de Kiev, que usou dois drones no território da cidade de Moscovo”, anunciou o Ministério russo da Defesa. “Os dois drones ucranianos foram neutralizados e destruídos. Não há vítimas”, acrescentou.



Segundo a agência russa de notícias TASS, um dos aparelhos aéreos não tripulados caiu em Komsomolsky Prospekt, perto do Ministério da Defesa.



"Destroços de um drone foram encontrados em Komsomolsky Prospekt, em Moscovo, disseram os serviços de emergência" russos, acrescentou a TASS.



Já o presidente da Câmara de Moscovo, Sergei Sobyanin, afirmou que os ataques de drones atingiram edifícios "não residenciais" pelas 04h00 (02h00 em Lisboa) e que os serviços de emergência enviados para o local não registaram quaisquer vítimas.



A agência russa de notícias RIA Novosti difundiu um vídeo do centro empresarial da cidade, no qual é possível ver danos no topo de um grande edifício.



Apesar de localizadas a cerca de 500 quilómetros da fronteira ucraniana, a capital russa e as suas redondezas foram alvo de vários ataques de drones este ano, um dos quais atingiu o Kremlin, em maio.



No início de julho, a Rússia disse ter abatido cinco drones ucranianos que interferiram com o funcionamento do aeroporto internacional de Vnukovo, também em Moscovo.



Por outro lado, as tropas russas têm lançado sucessivos ataques na cidade portuária de Odessa desde que Moscovo abandonou um acordo que permitia a exportação de cereais ucranianos através do Mar Negro.



No domingo, um ataque a essa cidade matou duas pessoas e deixou uma catedral histórica fortemente danificada. “Eles vão sentir as consequências”, ameaçou o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, após o ataque.



“Não podemos permitir que pessoas por todo o mundo se habituem a ataques terroristas. Os alvos de todos estes mísseis não são apenas cidades, vilas ou pessoas. O alvo deles é a humanidade e as bases de toda a nossa cultura europeia”, avisou.



