EDP reforça participação na sua subsidiária no Brasil para 88%

Com a liquidação do leilão, que ocorrerá em 14 de julho de 2023, remanescerão em circulação 55.699.225 ações ordinárias de emissão da EDP Brasil, que representam 9,58% do seu capital social total, informa no comunicado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

"Considerando a aquisição realizada no leilão, a EDP passará a deter 510.895.234 ações ordinárias de emissão da EDP Brasil, que representam 87,91% do seu capital social total", adianta.

A elétrica destaca que, com o resultado da OPA, dá um passo importante na concretização da sua estratégia, permitindo a simplificação da sua estrutura empresarial e proporcionando uma maior flexibilidade na gestão da sua presença integrada no mercado Brasileiro.

A OPA de 100% sobre a EDP Brasil é financiada por um aumento de capital de 1.000 milhões de euros, colocado junto de investidores institucionais, e 600 milhões de euros têm já o compromisso de investimento dos principais acionistas, incluindo o grupo China Tree Gorges (CTG).

O preço oferecido aos acionistas minoritários da EDP Brasil foi de quase 24 reais por ação (cerca de 4,4 euros), correspondendo, assim, a um investimento potencial total de 5.770 milhões de reais (cerca de 1.040 milhões de euros).

A retirada bolsista da EDP Brasil deverá estar concluída no segundo semestre de 2023.

A EDP Renováveis Brasil foi fundada em 2009 e tem 1,1 gigawatts (GW) de renováveis em atividade.