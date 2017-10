Eu não mudo, sou muito determinado quanto às linhas do meu mandato diz Marcelo

Lusa27 Out, 2017, 17:54 | LUSA-INBOX

"Eu não mudo", afirmou o Presidente da República, em declarações aos jornalistas, no final de uma visita à Escola Básica e Integrada Gaspar Frutuoso, na Ribeira Grande, na ilha de São Miguel, nos Açores.

O chefe de Estado descreveu-se como uma pessoa "muito serena e tranquila", na aparência e na realidade, e acrescentou: "Por detrás disso, sou muito determinado naquilo que são as linhas do mandato, que, aliás, correspondem àquilo que recebi dos eleitores na base do que me comprometi a fazer na campanha eleitoral. Portanto, não vai haver mudanças".

Questionado se tem um novo papel nesta etapa da vida política nacional, respondeu: "É sempre o mesmo. O Presidente, do princípio até ao fim do mandato, tem sempre exatamente os mesmos poderes, não mudam, a Constituição é a mesma, tem a mesma leitura dos poderes, não muda", respondeu.

Marcelo Rebelo de Sousa acrescentou que mantém "a mesma exigência" na procura de que haja "compromissos nacionais de regime, quando for possível", de que "o Governo seja forte e governe e dure a legislatura" e que também "a oposição seja forte e constitua uma alternativa para o caso de os portugueses no momento das eleições - que decorrem ainda no mandato presidencial - quererem escolher uma outra solução de governo".

O Presidente da República disse ainda que continua com a mesma linha "no domínio das relações internacionais" e na preocupação com "a descrispação, o diálogo social, a concertação social", concluindo: "Foi assim, é assim, será assim. Eu não mudo".