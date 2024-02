EUA saúdam ratificação pela Hungria da adesão sueca

"Saudamos hoje a votação do parlamento húngaro e aguardamos com expectativa a sua finalização", afirmou o porta-voz do Departamento de Estado, Matthew Miller.

A Suécia deve agora depositar junto dos Estados Unidos o chamado protocolo de adesão, que ficará à guarda do Departamento de Estado norte-americano em Washington.

Como final simbólico, a bandeira da Suécia será hasteada numa cerimónia na sede da NATO, em Bruxelas, juntamente com as dos outros 31 aliados.

O primeiro-ministro sueco, Ulf Kristersson, afirmou que a Suécia está "pronta para assumir as suas responsabilidades" na NATO, num dia que descreveu como histórico.

Já o secretário-geral da NATO, Jens Stoltenberg, além de se congratular com a decisão desta segunda-feira, estimou que a Suécia, enquanto 32.º membro, tornará a Aliança Atlântica "mais forte e segura".

Após a recente aprovação da Turquia, no final de janeiro, só faltava a Hungria dar o seu parecer oficial à adesão da Suécia.

Hoje, o parlamento húngaro aprovou a candidatura de Estocolmo por uma esmagadora maioria de deputados (188 votos em 199 lugares), após quase dois anos de espera.

Tanto a Finlândia como a Suécia solicitaram conjuntamente a adesão à Aliança no seguimento da invasão da Ucrânia pela Rússia, em fevereiro de 2022.

A Finlândia tornou-se membro de pleno direito da NATO a 04 de abril do ano passado - o que mais do que duplicou a fronteira da Aliança com a Rússia -, mas a Turquia e a Hungria mantiveram o seu veto em relação à Suécia.

Ancara, que tinha acordado compromissos de segurança com Helsínquia e Estocolmo, ainda tinha dúvidas sobre o envolvimento sueco na luta contra o alegado terrorismo curdo.